Kevin Álvarez habría hecho algo fuera de serie para poder quedarse en el América: “Aunque lo niegue”

Kevin Álvarez es uno de los jugadores más señalados por la afición del América en este mal inicio de año y muchos ya piden su salida del equipo. Los errores individuales y la falta de respuestas en las primeras jornadas del Clausura 2026 colocaron al lateral derecho en el centro de la polémica en Coapa. Sin embargo, y pese a las duras críticas, el jugador habría hecho mucho por conservar su lugar.

Los rumores indican que en los pasillos del club se llegó a contemplar la posibilidad de que Álvarez dejara la institución tras varios meses irregulares, según Mediotiempo. No obstante, el futbolista habría hecho algo totalmente inesperado puertas adentro que le valió la continuidad, al menos en este comienzo de año.

¿Qué hizo Kevin Álvarez para quedarse en Club América?

Cuando el escenario parecía inclinarse hacia un cambio de aires, Kevin Álvarez tomó una determinación poco común. Todo indica que el propio futbolista buscó a los directivos para expresar su deseo de continuar en el club y pelear por un lugar, convencido de que todavía podía revertir la situación.

No fue un mensaje público ni una declaración ante cámaras, sino una gestión directa que terminó influyendo en la postura del área deportiva. Álvarez quería quedarse, recuperar su mejor versión y no perder terreno en su objetivo de formar parte de la Selección Mexicana en la Copa Mundial de la FIFA.

Kevin Álvarez totalmente perdido y Cáceres que se hace aún lado, quién sabe por qué? Nada más faltó ponerle alfombra roja al jugador del San Luis. pic.twitter.com/w5rG1hUtSM — Dale América (@DaleeAmerica) January 15, 2026

Desafortunadamente, desde lo deportivo el lateral todavía no logró escapar a las críticas. Su rendimiento fue muy cuestionado tanto en defensa como en ataque, y episodios puntuales, como una jugada clave ante Atlético de San Luis en la que quedó mal parado y el equipo lo pagó con un gol, lo hunden más entre los americanistas.

El apoyo de Jardine para Álvarez en el América

Frente a este contexto adverso, André Jardine respaldó públicamente al jugador de 27 años tras la derrota frente al conjunto potosino. "Hay que apoyarlo y corregirlo porque cada error es importante para aprender de ellos", señaló el entrenador brasileño en rueda de prensa y agregó: "No ganamos nada buscando culpables".