Kevin De Bruyne podría enfrentar a Rayados de Monterrey por una razón que pocos esperaban

Kevin De Bruyne es un futbolista de talla internacional con paso en grandes clubes. Es por ello que llamó la atención que pudiera enfrentar a Rayados de Monterrey, que volvió a la senda del triunfo tras quitarle el invicto a Atlas. El belga sería rival del conjunto regio por una razón que pocos esperaban.

Rumores apuntan a que el jugador de 35 años dejaría al Napoli en este mercado de verano y ficharía con el Inter Miami de la MLS. El seleccionado de Bélgica se uniría al clan de Lionel Messi, Luis Suárez y Rodrigo de Paul, quienes serán los rivales de Monterrey en la Leagues Cup 2026.

Rumores apuntan a que el jugador de 35 años dejaría al Napoli en este mercado de verano y ficharía con el Inter Miami de la MLS.|Kevin de Bruyne

¿Qué se necesita para que De Bruyne enfrente a Monterrey?

El mediocampista apunta a llegar como refuerzo bomba a Inter Miami, club que se ha encargado de reclutar a grandes estrellas del futbol. No obstante, es solo un rumor, ya que no hay nada oficial de momento.

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Es por ello que, si se quiere ver a Kevin como rival de Rayados, Inter deberá ficharlo a principio de esta semana, a fin de registrarlo antes de que arranque la Leagues Cup 2026, que inicia este martes 4 de agosto.

Rayados e Inter Miami se enfrentarán en la segunda fecha de la Leagues Cup, el sábado 8 de agosto. Asimismo, el conjunto de Florida también se medirá ante Atlético de San Luis el miércoles 5 y contra el Club León el miércoles 12.

La trayectoria de De Bruyne

Kevin inició su carrera en su país con el Genk, club por el que pasó por las inferiores hasta llegar al primer equipo. Posteriormente, fue fichado por el Chelsea de Inglaterra y el Wolfsburgo de Alemania.

Pero sin duda la mejor etapa del mediocampista llegó con Manchester City, donde hizo historia al permanecer 10 años en el club y conquistar un sinfín de títulos. Desde entonces, juega en el Napoli, y hoy, a sus 35 años, parece ser que su destino será la MLS.