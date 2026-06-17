Kevin Castañeda llegó a Chivas para el Apertura 2026 y ya se ganó a la afición con esto

Así como Jordan Carrillo ya se reportó con las distintas pruebas físicas, Kevin Castañeda ya llegó a las instalaciones tapatías para convertirse en nuevo jugador de Chivas de Guadalajara para el Apertura 2026. El equipo de Gabriel Milito ya tiene a su mediocentro que tanto quería, planeando armar un equipo plagado de mediocampista para brillar en la Liga BBVA MX.

El ex Xolos de Tijuana llegó en un día clave para Chivas y rápidamente se ganó a la afición de las Chivas de Guadalajara con las palabras que dio cuando fue entrevistado por los medios de comunicación presentes en el lugar. Sin dudas es una gran noticia para el conjunto rojiblanco y también para los fanáticos que se quieren sentir representados.

Kevin Castañeda está a punto de ser nuevo jugador de Chivas.|@kevincv10

Las palabras de Kevin Castañeda al llegar a Chivas de Guadalajara

“Muchas gracias por darme la bienvenida, estoy muy feliz, estoy muy ilusionado con esta nueva etapa. Estoy cumpliendo un sueño de niño. Elegí muy bien en venir acá”, comenzó diciendo el mediapunta de 26 años. Además, agregó: “la exigencia es muy alta y, como se mencionó desde el principio, estamos para ser campeón y ahora empieza todo este proceso”.

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¿Cuánto pagó Chivas de Guadalajara por Kevin Castañeda?

Si bien no se hicieron oficiales las cifras, Kevin Castañeda habría sido transferido a Chivas por 3 millones de euros. Además, la operación incluyó el pase de Yael Padilla hacia los Xolos de Tijuana.

|Instagram @kevincv10

Los números de Kevin Castañeda antes de llegar a Chivas de Guadalajara

El mediapunta de 26 años es canterano de Toluca y llega a la escuadra tapatía procedente de los Xolos de Tijuana. De acuerdo a BeSoccer, sitio especializado en estadísticas, estos han sido los números de Kevin Castañeda antes de llegar a Chivas de Guadalajara:

Partidos jugados: 82 en Toluca y 119 en Tijuana

Encuentros como titular: 43 en Toluca y 84 en Tijuana

Goles convertidos: 13 en Toluca y 26 en Tijuana

Asistencias aportadas: 3 en Toluca y 13 en Tijuana.