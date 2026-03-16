Kevin Mier recibiría una excelente noticia de Cruz Azul en su propio país... Colombia

Kevin Mier lleva varios meses sin sumar minutos de forma oficial con el primer equipo de Cruz Azul. El portero colombiano ya se encuentra recuperado de su lesión en la tibia y ya ha jugado en el equipo Sub-21, sin embargo, Nicolás Larcamón no quiso arriesgarlo y, de momento, Andrés Gudiño sigue siendo el portero titular de La Máquina.

No obstante, el entrenador argentino comentó en conferencia de prensa que piensan a Mier para el último juego previo al receso y el amistoso ante Atlético Nacional. Esto quiere decir que el guardameta será titular en el juego ante Mazatlán de la Jornada 12 del Clausura 2026 y, además, jugará ante su ex-equipo en el duelo ante los de Medellín en plena fecha FIFA.

"Respecto de lo de Kevin, es parte de la planeación de su vuelta a las canchas, es valorarlo sobre todo para lo que es el último partido antes del receso, mismo el amistoso que tenemos previsto para el receso. Por el momento seguimos considerándolo a 'Gudi' como el arquero que va a afrontar el partido de vuelta para la semana", fue lo que expresó Larcamón previo al duelo ante Rayados por Concacaf Champions Cup.

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Cabe destacar que Mier no juega con el primer equipo desde el día 8 de noviembre cuando Cruz Azul se enfrentó a Pumas por el Apertura 2025. Ahora, luego de cuatro meses de espera, todo está dado para que el portero colombiano vuelva a la titularidad bajo los tres palos del equipo cementero.

¿Cuándo juega Cruz Azul contra Atlético Nacional?

Aprovechando que ninguno de los dos equipos tendrán actividad debido al receso por la fecha FIFA, pactaron un amistoso internacional que se llevará a cabo el día 25 de marzo. Cruz Azul se enfrentará a Atlético Nacional en San José, California, y el choque fue denominado como "Duelo de Titanes".

De esta manera, Mier probablemente sume minutos ante su anterior equipo, ya que formó parte de Atlético Nacional desde sus inicios, pasando por sus fuerzas básicas hasta debutar en el primer equipo. Sin embargo, Cruz Azul lo fichó a principios de 2024 a cambio de 5 millones de euros aproximadamente.

