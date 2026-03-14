Llegó como refuerzo bomba, pero fue enviado a la Sub-21 de Cruz Azul para el Clausura 2026

Cruz Azul se medirá este sábado 14 de marzo a Pumas, un partido que llama la atención por las controversias que han tenido en el pasado. Pero para este encuentro, el cuerpo técnico decidió enviar a la Sub-21 a un jugador que llegó como refuerzo bomba para el Clausura 2026. Conoce por qué la Máquina le saca años luz al resto de los equipos de la Liga BBVA MX.

De acuerdo con el periodista Gerardo González, Christian Ebere es el futbolista que Nicolás Larcamón mandó a la categoría menor, junto con Kevin Mier, quien viene de reponerse de una lesión y comienza a tomar ritmo con los jóvenes del club. Esta será la baja de la UNAM para el duelo contra el conjunto de la Noria.

Christian Ebere es el jugador que fue relegado a la Sub-21.|@c_ebere11

Esta decisión del cuerpo técnico llamó la atención, pues el nigeriano viene de jugar algunos minutos en la voltereta a Rayados de Monterrey de media semana en los Octavos de Final de la Concachampions 2026.

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El punto en contra que tiene Christian Ebere en Cruz Azul

El delantero llegó a Cruz Azul cuando el torneo ya estaba en marcha, por lo que el propio jugador reconoció que vivir en México sería un reto para él, debido a que tenía que acostumbrarse a la altura de la CDMX, hecho que tal vez hoy lo tenga en la categoría Sub-21.

Pese a ello, en su primer partido de Liga BBVA MX dejó buenas impresiones, pues lo hizo ante el bicampeón Toluca, duelo que terminó con un empate.

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De acuerdo con estadísticas de BeSoccer, Ebere solo ha disputado 5 partidos con la Máquina, de los cuales 3 son en la Liga BBVA MX y 2 en la Concachampions. En todos los encuentros no suma ni asistencias ni goles.

El juego de Cruz Azul ante Pumas promete ser uno de los mejores de la jornada 11. El partido se llevará a cabo este sábado en punto de las 9 de la noche en el Estadio Olímpico Universitario.