Kevin Mier podría salir de Cruz Azul tras la Leagues Cup: lo que se sabe

La portería de Cruz Azul podría tener cambios una vez que concluya la participación del equipo en la Leagues Cup. Aunque Kevin Mier —portero del futuro de la Selección Colombia— continúa como titular, desde el club ya existiría un plan para darle actividad a otro guardameta. Se trata de una decisión que alimenta las versiones sobre el futuro del colombiano.

Tras lograr un récord en Cruz Azul, Kevin Mier seguiría siendo el portero estelar durante la Leagues Cup. Sin embargo, de acuerdo con la información compartida en El Podcast de La Máquina, Joel Huiqui contempla darle dos partidos de la Liga BBVA MX a Emmanuel Ochoa después del torneo internacional para comenzar a darle mayor continuidad.

El salario de Kevin Mier supera los $200 dólares por hora|Mexsport

Kevin Mier seguiría como titular, pero Cruz Azul prepara cambios

La intención del cuerpo técnico sería que Ochoa tenga minutos oficiales en el Apertura 2026. El joven guardameta recibiría oportunidades en dos encuentros de Liga MX, una medida que forma parte de la planificación deportiva y que también ayudaría al club a cumplir con la Regla de Menores.

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Emmanuel Ochoa espera su oportunidad en Cruz Azul

El arquero de 21 años es considerado una de las principales promesas de La Noria. Desde su llegada procedente de Estados Unidos ha destacado en las categorías inferiores y también ha formado parte de las Selecciones Mexicanas juveniles, además de sumar experiencia internacional.

Emmanuel Ochoa se recuperó de su lesión y estará en la Liguilla con Cruz Azul|Crédito: @Cruz Azul / X

Ochoa ya disputó dos partidos oficiales con el primer equipo. Ambos fueron durante la Concacaf Champions Cup 2026, en la serie frente a Vancouver FC. Ahora podría recibir una nueva oportunidad para demostrar sus condiciones en el torneo local.

Kevin Mier mantiene su lugar, pero el panorama podría cambiar

La planificación de Cruz Azul apunta a preparar alternativas en una posición clave sin modificar el rol de Mier durante la Leagues Cup. El colombiano sigue siendo el portero titular y una pieza importante dentro del proyecto deportivo.

Después del torneo internacional, el cuerpo técnico evaluará darle actividad a Emmanuel Ochoa en la Liga MX. Esa decisión permitirá medir el nivel del joven guardameta y, al mismo tiempo, mantener preparado al club ante cualquier escenario del futuro de Kevin Mier.

