Desechó las críticas: Kevin Mier logró un récord único tras ser campeón con Cruz Azul

Kevin Mier ingresó a las páginas doradas de Cruz Azul de forma definitiva. Con la obtención de la décima estrella que le hizo ganar millones a la Máquina, el guardameta colombiano alcanzó una marca sumamente exclusiva en la institución cementera. Pues logró algo único, que apenas un solo portero había logrado antes que él en la escuadra celeste.

Mientras en Cruz Azul se burlan de Pumas, fuera de los focos quedó el gran nivel del arquero sudamericano. Kevin Mier se convirtió apenas en el segundo portero extranjero en salir campeón de la Liga BBVA MX como titular en la historia del club. Mier rompió una larga sequía para los arqueros foráneos en Coapa y en el Estadio Ciudad de los Deportes.

El colombiano influyó en el marcador del partido de ida de las semifinales del Clausura 2026.|Club de Futbol Cruz Azul

Kevin Mier igualó a Miguel Marín en Cruz Azul

Resulta que Kevin Mier se une como segunda pieza a una selecta lista que hasta ahora únicamente tenía al legendario Miguel Marín. El "Superman" argentino marcó una época dorada al conquistar cinco títulos locales con la camiseta celeste. Por supuesto que aún está lejos del nivel del “Gato”, pero al menos ya logró meterse en esa lista.

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Kevin Mier y su redención en la portería de Cruz Azul

El camino hacia el campeonato no estuvo exento de cuestionamientos para el arquero cafetero. Diversos sectores de la afición criticaron con dureza algunos errores puntuales cometidos en la fase regular y otros torneos. Sin embargo, el guardameta revirtió las opiniones negativas mediante actuaciones sin grandes sobresaltos durante la Liguilla (al margen de uno vs. Chivas).

|Crédito: Mexsport

Los seguidores celestes reconocieron este cambio de nivel en las redes sociales, donde destacaron su capacidad para asimilar la presión. Los aficionados señalaron que el colombiano logró silenciar las dudas iniciales gracias a su concentración en los momentos más determinantes del torneo.

Futuro asegurado para Kevin Mier en Cruz Azul

La directiva y la afición mantienen altas expectativas respecto al techo futbolístico del sudamericano. Los fanáticos recordaron las primeras campañas del arquero en México, donde hilvanó torneos prácticamente perfectos. La regularidad mostrada en la fase final de este campeonato reavivó la confianza en sus condiciones.

El entorno cementero coincide en que Cruz Azul posee un guardameta de primer nivel para el largo plazo. Ahora, con un logro histórico, Kevin Mier se sitúa en una posición privilegiada de cara a los próximos torneos.

