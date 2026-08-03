El arquero que ataja en la Liga BBVA MX y sería una de las nuevas estrellas de Colombia rumbo al Mundial 2030

La Selección Colombia ya comenzó a planificar el siguiente ciclo internacional después de su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Con David Ospina y Camilo Vargas cerca del final de sus carreras, el recambio en la portería aparece como prioridad y la Liga BBVA MX tendría al nuevo protagonista, mientras renovó el entrenador de Colombia.

Uno de los principales candidatos para asumir la portería del Mundial 2030 es Kevin Mier. El guardameta de Cruz Azul, de 26 años, aparece entre los arqueros con mayores posibilidades de convertirse en el titular de Colombia. Su presente en la Liga BBVA MX —que frena por la Leagues Cup— y su trayectoria lo colocan en ese sitio.

Kevin Mier recibe excelente noticia por parte de Cruz Azul en Colombia|Crédito: Azteca Deportes

¿Por qué Kevin Mier no jugó el Mundial 2026?

Aunque Kevin Mier integró la prelista de Colombia tras recuperarse de una fractura de tibia sufrida a finales de 2025, finalmente no fue incluido en la convocatoria definitiva. El seleccionador argentino Néstor Lorenzo decidió apostar por la experiencia de Camilo Vargas, David Ospina y Álvaro Montero para afrontar el torneo.

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La lesión también influyó en esa decisión. El arquero permaneció varios meses fuera de actividad y perdió continuidad antes del campeonato. Aunque regresó a las canchas y retomó un buen nivel con Cruz Azul, el cuerpo técnico optó por mantener a los guardametas que ya formaban parte del proceso.

El salario de Kevin Mier supera los $200 dólares por hora|Mexsport

¿Cuántos partidos tiene Kevin Mier en Colombia?

Kevin Mier suma tres partidos con la Selección Colombia absoluta. En esos encuentros recibió cuatro goles y logró mantener su portería en cero en una ocasión, durante su debut frente a Perú.

El portero comenzó a ser convocado en junio de 2023 y debutó oficialmente en junio de 2025 bajo la dirección del propio Néstor Lorenzo. Su última convocatoria llegó en octubre de ese mismo año, antes de quedar fuera del proceso mundialista.

Kevin Mier mencionó que los mexicanos técnicamente son muy buenos, previo al partido entre la Selección Nacional y Colombia|Club de Futbol Cruz Azul

Kevin Mier brilla en la Liga BBVA MX y apunta al próximo ciclo mundialista

Con 26 años, Kevin Mier llegará a 2030 con 31 años de edad, una etapa en la que muchos porteros alcanzan su mejor nivel. Esa proyección lo convierte en uno de los nombres más fuertes para liderar la nueva generación de porteros colombianos.

Después de consolidarse en Atlético Nacional y convertirse en titular con Cruz Azul, Mier mantiene el objetivo de regresar a la Selección Colombia. Si conserva su rendimiento en la Liga MX, tendrá una oportunidad importante en el proceso mundialista.

