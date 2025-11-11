Especulan que Kevin Mier pudo evitar la fractura si hubiese cumplido esta regla CLARA para los porteros

Kevin Mier se perderá lo que resta del Apertura 2025 y parte del Clausura 2026 tras sufrir una fractura de tibia, luego de una dura entrada de Adalberto Carrasquilla en el duelo que perdió Cruz Azul 2-3 ante Pumas . El colombiano estará alejado de las canchas durante 3 meses como mínimo, aunque quizá pudo haber evitado la lesión de haber cumplido con la regla clara para los porteros.

El guardameta recibió el fuerte impacto del panameño a la altura de donde debe ir la espinillera, lo que pone en tela de juicio el uso correcto de este equipamiento, que es obligatorio para todos los jugadores. Aunque, también es una realidad que la entrada fue dura, hecho que le costaría al mediocampista la inhabilitación .

Club de Futbol Cruz Azul El colombiano pudo haber evitado la fractura de tibia al utilizar espinilleras más largas

¿Qué dicen las reglas acerca del uso correcto de las espinilleras, a fin de evitar fracturas como la de Kevin Mier?

De acuerdo con la Junta de la Asociación Internacional de Futbol (IFAB, por sus siglas en inglés), los jugadores deben cumplir con cierto equipamiento obligatorio, como el uso de espinilleras, las cuales tiene que tener ciertas especificaciones, a fin de prevenir lesiones.

“Deberán estar fabricadas de un material adecuado y tener un tamaño apropiado que proteja de manera razonable, pero que queden cubiertas por las medias. Los jugadores serán responsables del tamaño y la adecuación de las espinilleras”, establece ela IFAB.

Las modificaciones de las espinilleras con el paso de los años

Las espinilleras que actualmente utilizan los futbolistas pareciera que son más por estética que por protección, ya que son sumamente pequeñas, a comparación de años pasados, que hasta tenían incluidas tobilleras.

En diversas fotos se muestra a Mier utilizando las espinilleras modernas, las cuales son pequeñas a comparación a las que se utilizan Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, que les cubre casi toda la pierna, para evitar fracturas de tibia y peroné.

No obstante, se desconoce el tipo de espinilleras que portaba Kevin en el partido que sufrió una dura entrada que lo dejará fuera de las canchas durante 3 meses tanto de Cruz Azul como de la Selección de Colombia.