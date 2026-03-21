Keylor Navas ilusiona a los aficionados de Pumas tras renovar contrato: “El objetivo debe ser salir campeón”

Keylor Navas y la directiva de Pumas por fin llegaron a un acuerdo de renovación, por lo que el arquero seguirá en el equipo hasta 2027, luego de varias semanas de dimes y diretes y de supuestos intereses de clubes de la MLS en querer firmar al costarricense y negaciones del club mexicano. Con la firma impregnada, el guardameta ilusionó a los aficionados del club, pues quiere salir campeón de la Liga BBVA MX.

“Cuando uno está en un club grande, el único objetivo debe ser [salir] campeón y ganar. Uno siempre tiene la ilusión de salir campeón y ojalá podamos darle ese regalo a esta afición que se lo merece”, declaró el costarricense en conferencia de prensa, pese a las ofertas que pudieron cambiar su futuro.

El costarricense será guardameta de la UNAM hasta 2027.|Pumas MX

Navas resaltó ante los medios de comunicación que decidió renovar contrato con el conjunto universitario porque está muy feliz en el club, ya que Efraín Juárez ha formado un gran grupo que actualmente compite en el Clausura 2026, pues en este torneo solo suma una derrota en 11 jornadas disputadas.

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Los dimes y diretes que alejaban a Keylor Navas de Pumas

En las últimas semanas salieron a la luz varias versiones de que Navas probablemente se iría de Pumas, ya que en la mesa tenía ofertas muy jugosas por parte de equipos de la MLS. Uno de los que más sonó fue Inter Miami, aunque el periodista César Luis Merlo desmintió esta versión.

Ante todo el entorno que envolvió a Navas y Pumas, sobre una posible negación de contrato tanto del guardameta como de la directiva, esto respondió el costarricense: “Las conversaciones fueron charlas muy rápidas donde había un club y un jugador que querían continuar. Entonces, fue nomás revisar contratos y después firmar”.

Esta noticia le da una alegría a los aficionados de la UNAM previo al Clásico Capitalino que se disputará este sábado 21 de marzo a las 9 de la noche en el Estadio Olímpico Universitario. Para este duelo, Pumas llega como favorito ante un América que de a poco levanta en el Clausura 2026.