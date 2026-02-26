Porteros que Pumas DEJÓ IR… ¿Keylor Navas sería el SIGUIENTE?

En Pumas hay decisiones que no se olvidan por parte de la afición. Sobre todo cuando se trata de la portería, una posición que históricamente define campeonatos, liderazgos y momentos críticos. El caso de Keylor Navas y su renovación de contrato, se asoma como posible nuevo capítulo en una historia que la afición de Pumas conoce demasiado bien: la de los arqueros que salieron antes de tiempo.

El debate no es superficial. Está respaldado por antecedentes concretos que dejaron huella deportiva y emocional.

¿Qué porteros dejó ir Pumas y cómo impactaron esos casos?

El ciclo de Alfredo Talavera fue uno de los más sólidos bajo los tres palos en tiempos recientes. Capitán, referente y figura en momentos determinantes, su liderazgo sostuvo al equipo en etapas de transición. Más allá de las atajadas, aportaba orden táctico y personalidad en partidos de alta presión.

Cuando su etapa terminó, no hubo renovación del contrato por parte de equipo y Pumas perdió más que un arquero titular: perdió voz de mando. La transición posterior evidenció que reemplazar experiencia no es un proceso automático.

El caso de Sebastián Sosa también dejó huella. Pues con carácter competitivo y regularidad, ofreció seguridad en un periodo donde la defensa necesitaba respaldo constante. Su salida abrió nuevamente el debate sobre continuidad y planeación deportiva.

En la situación del uruguayo, fue un tema de plantilla, pues el entonces técnico Antonio Mohamed, no quería usar una plaza de no nacido en México con un guardameta.

Ambos nombres comparten un elemento clave: rendimiento probado en el futbol mexicano. No eran apuestas a futuro; eran realidades consolidadas. Y aun así, sus ciclos concluyeron sin que el club lograra mantener esa estabilidad a largo plazo.

También está el episodio de Julio González, quien vivió distintas etapas en el club antes de consolidarse en otros procesos. Su salida alimentó la percepción de que Pumas no siempre logra capitalizar la madurez de sus propios proyectos bajo los tres palos.

Una supuesta discusión de vestidor con el portero suplente Gil Alcalá, llevó a la salida de ambos del plantel, lo que en el medio pareció una decisión exagerada.

RESUMEN EXTENDIDO | Puebla vs Pumas | J6 | Clausura 2026 Liga MX

Renovación de Keylor Navas: estabilidad o nuevo punto de quiebre

En ese contexto, la situación contractual de Keylor Navas adquiere dimensión importante. No se trata solo de renovar a un nombre reconocido internacionalmente; se trata de asegurar liderazgo competitivo en una posición estructural en un esquema como el de Efraín Juárez en el que hay constantes mano a mano en defensa.

Desde su llegada, Navas aportó jerarquía, lectura de juego y manejo emocional en partidos cerrados. Su experiencia internacional se tradujo en orden defensivo y en un mensaje claro dentro del vestidor: competir al máximo nivel no es negociable.

Ahora, el futuro inmediato de Keylor Navas puede definir si Pumas apuesta por estabilidad bajo los tres palos o vuelve a iniciar otro ciclo de transición.