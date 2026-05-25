¿Se irá Keylor Navas de Pumas tras perder la final del Clausura 2026? Esto sabemos

La dolorosa derrota en la Gran Final del torneo Clausura 2026 ante Cruz Azul desató una ola de especulaciones en el entorno de los Pumas de la UNAM. Diversos reportes en redes sociales comenzaron a esparcir el rumor de que el histórico guardameta Keylor Navas abandonaría el campamento felino e incluso se despediría de la Liga BBVA MX, golpeado por el subcampeonato.

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Sin embargo, en el periodismo deportivo la verdad siempre se impone a la especulación: Keylor Navas no se va de Pumas. Toda la narrativa sobre su supuesta salida es completamente falsa, ya que el arquero costarricense se encuentra plenamente comprometido con la institución y con un futuro asegurado en el Pedregal.

Keylor Navas renovó contrato con Pumas en marzo

En el mes de marzo, la directiva de Pumas y el guardameta de 39 años blindaron su relación. Keylor Navas firmó una extensión de contrato que lo vincula formalmente con la escuadra universitaria por un año más (hasta junio de 2027), incluyendo además una cláusula con opción a un año adicional dependiendo de objetivos deportivos.

En ese momento, el propio multicampeón de la UEFA Champions League disipó cualquier duda en conferencia de prensa, revelando detalles de cómo se gestó su permanencia en la capital mexicana:

"La negociación fue sumamente rápida debido al mutuo interés de continuar con el proyecto. Estoy feliz aquí y queremos conseguir cosas importantes", externó con contundencia el tico.

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De esta manera, a pesar del trago amargo vivido en la cancha tras caer frente a La Máquina, la afición de la UNAM puede respirar con total tranquilidad. La directiva ha cumplido con mantener los cimientos del proyecto y garantiza la permanencia de un líder de jerarquía internacional en la portería.

Pumas buscará sacudirse rápido el polvo de la derrota para encarar con su máxima figura el torneo Apertura 2026 y la Leagues Cup, certamen donde la experiencia internacional de Keylor Navas será el escudo principal de unos felinos hambrientos de revancha.

