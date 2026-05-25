CONFIRMADO: Dos nuevos convocados se incorporan a la Selección Mexicana

Este lunes, el Centro de Alto Rendimiento (CAR) recibe un par de nuevos jugadores, la incorporación definitiva de Álvaro Fidalgo y Julián Quiñones a la concentración de la Selección Mexicana. Ambas figuras se pondrán de inmediato bajo las órdenes de Javier Aguirre para sumarse de lleno a la exigente preparación mundialista.

México y Ghana regalan partidazo lleno de golazos y emociones

Con el debut del certamen veraniego a la vuelta de la esquina, el cuerpo técnico comandado por el "Vasco" no tiene tiempo que perder. Tanto el mediocampista de manufactura asturiana como el potente delantero naturalizado se integran con el objetivo claro de adaptarse al sistema del estratega de cara a los próximos e importantísimos duelos de preparación que encarará el combinado azteca.

Partidos de preparación de la Selección Mexicana

El panorama de la Selección Mexicana contempla una agenda inmediata de alta exigencia, sirviendo como la vitrina ideal para que los recién llegados levanten la mano por la titularidad absoluta. La afición podrá ver en acción este renovado esquema en los siguientes compromisos:

México vs. Australia: Sábado 30 de mayo de 2026 – Rose Bowl en Pasadena, California.

Sábado 30 de mayo de 2026 – Rose Bowl en Pasadena, California. México vs. Serbia: Jueves 4 de junio de 2026 – Estadio Nemesio Díez en Toluca.

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Casi completa la lista de jugadores convocados de Javier Aguirre

Con el arribo de Quiñones y Fidalgo, el engranaje colectivo de Javier Aguirre sigue tomando forma y consistencia. A estas alturas, el estratega nacional ya cuenta con el grueso de la plantilla base trabajando a máxima intensidad, y el cuerpo técnico reporta que ya faltan muy pocos elementos militantes en el futbol europeo para que se consume la lista de 26 jugadores definitivos.

