Viajó 7 horas en un camión de transporte de pescado para llegar a su primera convocatoria con la Selección de Corea y hoy triunfa en la élite europea

La Selección de Corea del Sur se dice lista para disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026, misma en donde espera superar la fase de grupos y convertirse en una de las escuadras que sorprenda en la búsqueda de avanzar hasta las rondas finales de esta competición.

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Para ello, Corea del Sur cuenta con elementos de élite en cada una de sus líneas y para muestra de ello está Ki Min Jae, quien antes de jugar con el Bayern Múnich de Alemania tuvo que superar un viaje de siete horas en transporte cuando era un niño. Esta es su historia.

Ki Min Jae, de viajar en transporte de mercado a jugar el Mundial con Corea del Sur

Ki Min Jae nació en Tongyeong, una ciudad costera que está al sur del país y que nunca tuvo en el futbol un aliciente para salir adelante. De hecho, sus primeros años en este deporte fueron complicados, pues fue hasta los 20 años cuando apenas firmó por un club semiprofesional en China, más precisamente en Gyeongju.

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Dicha situación hizo que los traslados se volvieran largos y cada vez más pesados; sin embargo, nunca se dio por vencido. De hecho, su vida cambió en el 2012 cuando recibió su primer llamado a la Selección de Corea del Sur Sub-17, por lo que, para ello, debía recorrer el país de sur a norte, una travesía por demás complicada.

Pese a ello, Ki Min Jae no se rindió y tomó la decisión de subirse a un camión de pescado que hacía ese mismo recorrido durante la noche. Esto fue lo que dijo en una entrevista para The Guardian, misma en donde señaló que sentía cierta vergüenza al llegar así cuando sus compañeros lo hacían a través de automóviles normales.

¿Ki Min Jae será titular con Corea del Sur en el Mundial 2026?

A pesar de que no ha logrado ser titular en el Bayern Múnich de Vincent Kompany, el asiático suele ser uno de los recambios principales del técnico belga, por lo que sumó buenos minutos en la última temporada. Por tal motivo, dice estar a tope para su participación con Corea del Sur en la Copa Mundial de la FIFA 2026.