Kyle Shanahan no ve nada bueno en el viaje de los 49ers a Australia

El entrenador en jefe de San Francisco, Kyle Shanahan ha sido tajante en sus palabras, al revelar que no se encuentran nada contento con que su equipo tenga que comenzar la temporada 2026 con un viaje a Melbourne, Australia, donde se van a enfrentar a Los Angeles Rams.

Durante las reuniones anuales de la liga, Kyle Shanahan fue cuestionado sobre el viaje de 20 horas que tendrá que hacer su equipo para el primer enfrentamiento de la temporada regular, siendo directo en sus palabras.

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No veo nada positivo. Es genial para la liga jugar a nivel global. Creo que eso es increíble. Pero, en cuanto al equipo, no, no hay mucho beneficio. A veces es bueno tener una semana de descanso después, pero eso no pasa en la Semana 1. Ese era nuestro objetivo, viajar 19 horas para jugar un partido... Lo afrontaremos. Y creo que hay [nueve] partidos internacionales. Tenemos dos de ellos, así que estamos muy emocionados por eso

San Francisco 49ers no va a tener el descanso adecuado

De acuerdo con la información que se tiene, después del partido que van a disputar en Australia, los 49ers no van a tener una semana de descanso, esto debido a la diferencia de horario, también se ha confirmado que el equipo todavía se encuentra afinando los detalles del viaje.

Sin embargo, se tiene contemplado que arriben a Australia, entre cinco y siete días antes de su compromiso contra Los Angeles Rams, esto con el objetivo de que todo sea más cómodo para sus jugadores.

Recordemos que, el duelo de los 49ers y Los Angeles Rams, es uno de los nueve partidos internacionales que la liga ha sumado al calendario de la temporada 2026, en lo que respecta al cuadro de San Francisco, también van a jugar de locales en la Ciudad de México el próximo mes de diciembre.

