El contundente dardo de Mbappé que deja clara su ambición en la Copa del Mundo de la FIFA 2026™: “No entiendo ese discurso”

El capitán y gran estrella de la selección de Francia, Kylian Mbappé, ha encendido la mecha de la polémica y ha dejado claro que el único resultado aceptable para su equipo es levantar el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ el próximo 19 de julio. Tras el cierre de la preparación de Les Bleus con la victoria ante Irlanda del Norte, el delantero del Real Madrid arremetió con dureza contra los sectores de la prensa y las metas de la Federación Francesa de Futbol (FFF) que tildan de "bueno" un hipotético acceso a las semifinales.

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¿Qué dijo Mbappé sobre ganar la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

Mbappé no se guardó nada al ser consultado sobre las expectativas internas. Con el carácter competitivo que lo caracteriza, el atacante parisino fue tajante:

"El objetivo es ganar el Mundial. Vamos a Estados Unidos a ganar la Copa del Mundo. No entiendo ese discurso desde fuera de que el objetivo son las semifinales. Si el objetivo es semifinales, ¿llegamos y dejamos de competir, y luego nos volvemos a casa? ¡No! El objetivo es ganar. Es el sueño de todo el mundo", declaró el astro galo.

Las palabras de la estrella madridista chocan de frente con las metas tradicionales de la federación, las cuales suelen fijar la ronda de los cuatro mejores como el umbral para considerar exitoso un proceso y comenzar a negociar al alza las primas económicas de los futbolistas.

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La Selección de Francia encabeza el Grupo I

Francia llega a la cita mundialista como uno de los máximos favoritos y cabeza de serie del exigente Grupo I, donde se medirá ante Senegal, Irak y Noruega. A pesar de haber tenido una actuación discreta en los encuentros amistosos previos, donde su compañero Michael Olise acaparó los reflectores con un hat-trick, tanto Mbappé como el seleccionador Didier Deschamps han restado importancia a las dudas.

El estratega confesó con ironía que el propio Kylian le aseguró que se estaba "reservando la puntería para los partidos en Estados Unidos". Con el recuerdo fresco de la final perdida en Qatar, el '9' de la plantilla gala asume la responsabilidad total de liderar a una generación dorada que busca su revancha inmediata en tierras norteamericanas.

