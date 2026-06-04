Mbappé lidera una rebelión en la concentración de Francia: este es el motivo

A pocos días de debutar en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, Francia protagoniza una profunda crisis interna. El plantel, liderado por Kylian Mbappé, le declaró la guerra a la Federación Francesa de Futbol (FFF) debido al recorte en la entrega de entradas para familiares. Este conflicto se suma a la polémica reducción de los premios económicos por rendimiento.

El desencadenante del problema fue el número de tickets. La entidad europea le comunicó a los convocados que contarán con solo ocho entradas (dos gratuitas y seis pagas) para cada partido de Los Galos en la competencia. Esta cifra resultó insuficiente para los futbolistas, quienes no ocultaron su descontento con el presidente de la entidad, Philippe Diallo.

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Lejos de buscar una tregua, el plantel -liderado por el delantero de Real Madrid- le transmitió al directivo que no aceptarán esas condiciones y esperan una oferta superadora en las próximas horas. Este escenario trae a la memoria aquellos fantasmas de Sudáfrica 2010, cuando un conflicto interno detonó en una eliminación histórica en la fase de grupos.

Kylian le da la espalda a la federación|Instagram:k.mbappe

Por qué los jugadores de Francia se enfrentaron a la Federación de este país

El reconocido medio L´Équipe informó que el malestar del plantel no nació durante la estadía en Estados Unidos. Según indican desde el Viejo Continente, antes de viajar ya hubo un cortocircuito por una polémica reducción de los premios económicos por rendimiento.

A la hora de darle sustento a su postura, la Federación explicó que el recorte se efectúa por los elevados costos logísticos que implica el traslado por las distintas sedes de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Por lo pronto, Francia integra el Grupo I junto a Senegal, Irak y Noruega. Como señal de profesionalismo, en la previa al debut los jugadores participaron de los actos con patrocinios. El mensaje es claro: cumplieron con los compromisos pautados y esperan la retribución correspondiente. ¿Llegará antes del inicio en la competencia más esperada del año?