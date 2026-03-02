La RUPTURA que existiría entre Kylian Mbappé y el Real Madrid

Cuando se habla de Kylian Mbappé, el mundo del futbol se detiene. Esta vez no es por un gol ni por una posible salida, sino por una presunta inconformidad con el servicio medico del Real Madrid. El tema provoca ciertas dudas porque podría no estar listo para jugar la Copa Mundial de la FIFA 2026, que sería una noticia grave ya que es una pieza clave tanto en el Real Madrid como con Francia.

Kylian Mbappé atraviesa días de preocupación por una lesión en la rodilla izquierda que lo mantendrá fuera de las canchas varias semanas y que ya venía condicionando su rendimiento. El delantero de 27 años ha buscado segundas opiniones en Francia porque no estaría contento con el club merengue por como han llevado su tratamiento de rodilla. Además se habla de que los blancos le ofrecieron a Mbappé una operación pero el francés se habría negado por el tiempo que existe en relación al Mundial.

En paralelo, medios internacionales señalan que Mbappé busca evitar una operación y que el tema ya genera inquietud en Francia, precisamente por el impacto que podría tener en su preparación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026. La preocupación no es solo por la baja inmediata, sino por el “efecto dominó” que puede provocar una rodilla delicada: si no evoluciona bien con el tratamiento, podrían replantearse los tiempos e incluso considerar medidas más agresivas, algo que alteraría su calendario y su continuidad física de cara al próximo ciclo con la selección. Mientras tanto, en el Madrid se preparan para administrar minutos y adaptar el plan ofensivo en su ausencia, con Vinícius y Rodrygo llamados a cargar con mayor protagonismo.

¿Qué partidos podría perder Mbappé?

Reportes en España apuntan a una baja cercana a tres semanas, con la mira puesta en reaparecer para la vuelta ante Manchester City.

Con ese escenario, los partidos que se mencionan como bajas probables son:



Getafe vs Real Madrid - 2 de marzo (ya no entró en la convocatoria).

vs - 2 de marzo (ya no entró en la convocatoria). Real Madrid vs Celta de Vigo - 6 de marzo.

vs - 6 de marzo. Champions League (ida) vs Manchester City - 11 de marzo.

- 11 de marzo. Real Madrid vs Elche - 14 de marzo.

Y quedaría en duda:

