Kylian Mbappé: tabla de goleadores históricos en mundiales ACTUALIZADA tras Francia - Noruega
Francia ya jugó contra Noruega en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y Mbappé sigue cerca de la cima de la tabla de goleo histórica
Aunque Erling Haaland no jugó en Noruega vs. Francia, el duelo fue un partidazo que finalizó 1-4 en favor de los actuales subcampeones del mundo. Tras este partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, muchos se preguntan cuántos goles convirtió Kylian Mbappé contra los noruegos y cómo avanza la tabla de goleadores históricos de los Mundiales.
En la pelea entre Mbappé y Lionel Messi por los goles, lo concreto es que el delantero del Real Madrid no pudo sumar dianas para su registro personal ni para la tabla de goleo mundialista. En ese marco, el crack argentino seguirá siendo el máximo goleador de la historia de los mundiales por al menos una jornada más.
La tabla de goleadores históricos de los Mundiales
- Lionel Messi (Argentina) - 18 goles
- Miroslav Klose (Alemania) - 16 goles
- Ronaldo Nazário (Brasil) - 15 goles
- Gerd Müller (Alemania) - 14 goles
- Kylian Mbappé (Francia) - 14 goles
- Just Fontaine (Francia) - 13 goles
- Pelé (Brasil) - 12 goles
- Sándor Kocsis (Hungría) - 11 goles
- Jürgen Klinsmann (Alemania) - 11 goles
- Cristiano Ronaldo (Portugal) - 10 goles
- Harry Kane (Inglaterra) - 10 goles
- Gary Lineker (Inglaterra) - 10 goles
- Thomas Müller (Alemania) - 10 goles
- Teófilo Cubillas (Perú) - 10 goles
- Grzegorz Lato (Polonia) - 10 goles
- Helmut Rahn (Alemania) - 10 goles
- Gabriel Batistuta (Argentina) - 10 goles
El calendario de Francia en la Copa Mundial de la FIFA 2026™
- Martes, 16 de junio 2026 — Francia 3-1 Senegal – Grupo I - Estadio Nueva York Nueva Jersey (Estados Unidos)
- Lunes, 22 de junio 2026 — Francia 3-0 Irak – Grupo I - Estadio Filadelfia (Estados Unidos)
- Viernes, 26 de junio 2026 — Noruega 1-4 Francia – Grupo I - Estadio Boston (Estados Unidos)
- Martes, 30 de junio 2026 — Francia v 3º Grupo C/D/F/G/H - Estadio Nueva York Nueva Jersey (Estados Unidos)
TV Azteca transmite 32 partidos EN VIVO y GRATIS
En la pantalla de Azteca 7, en el sitio de Azteca Deportes y en la app oficial, podrás ver los mejores 32 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en vivo y gratis.