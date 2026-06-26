Kylian Mbappé: tabla de goleadores históricos en mundiales ACTUALIZADA tras Francia - Noruega

Aunque Erling Haaland no jugó en Noruega vs. Francia, el duelo fue un partidazo que finalizó 1-4 en favor de los actuales subcampeones del mundo. Tras este partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, muchos se preguntan cuántos goles convirtió Kylian Mbappé contra los noruegos y cómo avanza la tabla de goleadores históricos de los Mundiales.

En la pelea entre Mbappé y Lionel Messi por los goles, lo concreto es que el delantero del Real Madrid no pudo sumar dianas para su registro personal ni para la tabla de goleo mundialista. En ese marco, el crack argentino seguirá siendo el máximo goleador de la historia de los mundiales por al menos una jornada más.

La tabla de goleadores históricos de los Mundiales

Lionel Messi (Argentina) - 18 goles Miroslav Klose (Alemania) - 16 goles Ronaldo Nazário (Brasil) - 15 goles Gerd Müller (Alemania) - 14 goles Kylian Mbappé (Francia) - 14 goles Just Fontaine (Francia) - 13 goles Pelé (Brasil) - 12 goles Sándor Kocsis (Hungría) - 11 goles Jürgen Klinsmann (Alemania) - 11 goles Cristiano Ronaldo (Portugal) - 10 goles Harry Kane (Inglaterra) - 10 goles Gary Lineker (Inglaterra) - 10 goles Thomas Müller (Alemania) - 10 goles Teófilo Cubillas (Perú) - 10 goles Grzegorz Lato (Polonia) - 10 goles Helmut Rahn (Alemania) - 10 goles Gabriel Batistuta (Argentina) - 10 goles

|MEXSPORT

El calendario de Francia en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Martes, 16 de junio 2026 — Francia 3-1 Senegal – Grupo I - Estadio Nueva York Nueva Jersey (Estados Unidos)

Lunes, 22 de junio 2026 — Francia 3-0 Irak – Grupo I - Estadio Filadelfia (Estados Unidos)

Viernes, 26 de junio 2026 — Noruega 1-4 Francia – Grupo I - Estadio Boston (Estados Unidos)

Martes, 30 de junio 2026 — Francia v 3º Grupo C/D/F/G/H - Estadio Nueva York Nueva Jersey (Estados Unidos)

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