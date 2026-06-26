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Kylian Mbappé: tabla de goleadores históricos en mundiales ACTUALIZADA tras Francia - Noruega

Francia ya jugó contra Noruega en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y Mbappé sigue cerca de la cima de la tabla de goleo histórica

Kylian Mbappé: tabla de goleadores históricos en mundiales ACTUALIZADA tras Francia - Noruega

Escrito por: Diego Gonzalez | DR

Aunque Erling Haaland no jugó en Noruega vs. Francia, el duelo fue un partidazo que finalizó 1-4 en favor de los actuales subcampeones del mundo. Tras este partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, muchos se preguntan cuántos goles convirtió Kylian Mbappé contra los noruegos y cómo avanza la tabla de goleadores históricos de los Mundiales.

En la pelea entre Mbappé y Lionel Messi por los goles, lo concreto es que el delantero del Real Madrid no pudo sumar dianas para su registro personal ni para la tabla de goleo mundialista. En ese marco, el crack argentino seguirá siendo el máximo goleador de la historia de los mundiales por al menos una jornada más.

Didier Deschamps y Kylian Mbappé en Francia

La tabla de goleadores históricos de los Mundiales

  1. Lionel Messi (Argentina) - 18 goles
  2. Miroslav Klose (Alemania) - 16 goles
  3. Ronaldo Nazário (Brasil) - 15 goles
  4. Gerd Müller (Alemania) - 14 goles
  5. Kylian Mbappé (Francia) - 14 goles
  6. Just Fontaine (Francia) - 13 goles
  7. Pelé (Brasil) - 12 goles
  8. Sándor Kocsis (Hungría) - 11 goles
  9. Jürgen Klinsmann (Alemania) - 11 goles
  10. Cristiano Ronaldo (Portugal) - 10 goles
  11. Harry Kane (Inglaterra) - 10 goles
  12. Gary Lineker (Inglaterra) - 10 goles
  13. Thomas Müller (Alemania) - 10 goles
  14. Teófilo Cubillas (Perú) - 10 goles
  15. Grzegorz Lato (Polonia) - 10 goles
  16. Helmut Rahn (Alemania) - 10 goles
  17. Gabriel Batistuta (Argentina) - 10 goles
Lionel Messi
|MEXSPORT

El calendario de Francia en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

  • Martes, 16 de junio 2026 — Francia 3-1 Senegal – Grupo I - Estadio Nueva York Nueva Jersey (Estados Unidos)
  • Lunes, 22 de junio 2026 — Francia 3-0 Irak – Grupo I - Estadio Filadelfia (Estados Unidos)
  • Viernes, 26 de junio 2026 — Noruega 1-4 Francia – Grupo I - Estadio Boston (Estados Unidos)
  • Martes, 30 de junio 2026 — Francia v 3º Grupo C/D/F/G/H - Estadio Nueva York Nueva Jersey (Estados Unidos)

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