Lionel Messi o Kylian Mbappé: quién es más millonario
El crack de Argentina, Leo Messi, tiene una amplia fortuna; ¿de cuánto es la de Kiki Mbappé, el genio de Francia?
Así como se compara el sueldo de Erling Haaland con el de Kylian Mbappé, también se habla de la fortuna de este último en comparación con Lionel Messi. Mientras uno construyó su fortuna durante más de 20 años de carrera, el otro aceleró sus ingresos en tiempo récord.
La comparación entre ambos va por su pelea en la tabla de goleadores de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ pero llega a otros aspectos como el dinero. Lionel Messi y Kylian Mbappé se mantienen como referentes globales del futbol, aunque existe una diferencia importante entre sus patrimonios actuales a favor del argentino.
Lionel Messi supera ampliamente a Kylian Mbappé como el más millonario
De acuerdo con estimaciones de Celebrity Net Worth, Lionel Messi posee una fortuna cercana a los mil millones de dólares. Distintos reportes financieros ubican su patrimonio entre 850 millones y mil millones gracias a salarios, bonos, patrocinios e inversiones.
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El futbolista argentino acumuló enormes ingresos durante sus etapas en Barcelona, Paris Saint-Germain e Inter Miami. Además, mantiene contratos comerciales de largo plazo con marcas internacionales, incluyendo un acuerdo vitalicio con Adidas. Tiene negocios fuera del futbol con inversiones en hoteles, moda y tecnología y sociedades del sector inmobiliario.
Kylian Mbappé también está entre los atletas más ricos
Aunque la diferencia todavía es amplia, Kylian Mbappé ya figura entre los jugadores con mayores ingresos del mundo. Según Celebrity Net Worth, el delantero francés tiene una fortuna estimada en 250 millones de dólares.
Gran parte de sus ganancias provienen de salarios y primas deportivas. Reportes financieros indican que genera cerca de 70 millones de dólares anuales gracias a contratos, bonos y premios por rendimiento. A eso se suman aproximadamente 25 millones de dólares al año por acuerdos comerciales con marcas internacionales como Nike y EA Sports.
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