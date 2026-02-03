Así va la tabla de goleo individual del Clausura 2026 tras la jornada 6 de la Liga BBVA MX Femenil

El Torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX Femenil está al rojo vivo y eso implica a la pelea por llevarse el galardón como máxima romperredes del semestre. Apenas han pasado seis jornadas y ya tenemos a dos futbolistas que superan el promedio de gol por partido: Charlyn Corral de la Tuzas del Pachuca y Diana Ordoñez de Tigres UANL.

Te puede interesar: El Atlético de Madrid rompió el mercado de fichajes en Europa con la llegada de Ademola Lookman

La eterna Corral lidera la tabla de goleo con sus ocho tantos en seis fechas disputadas, por lo que promedia un tanto cada 65 minutos. Del otro lado, la ariete de las Amazonas registra siete tantos y su promedio oscila en los 62 minutos (se perdió un compromiso). Por si fuera poco, la francesa Eugenie Le Sommer completa el podio con sus seis goles defendiendo la camiseta de las Diablas Rojas del Toluca.

Tabla de goleo Liga MX Femenil tras jornada 6

Charlyn Corral - ocho goles - Pachuca Diana Ordoñez - siete goles - Tigres UANL Eugenie Le Sommer - seis goles - Deportivo Toluca Dominique Nicosia - seis goles - Pachuca Angelina Hix - seis goles - Pumas de la UNAM Scarlett Camberos - cuatro tantos - Club América Irene Guerrero - cuatro tantos - Club América

Cabe destacar que, Corral suma más de un tercio de los locales anotados por Pachuca (8 de 22), mientras que, Ordoñez lleva más de la mitad de los tantos anotados por Tigres (siete de 12). Por si fuera poco, la delantera del cuadro regiomontano se despachó con un doblete en el empate a dos anotaciones con las Tuzas en la presente fecha, demostrando que no se esconde en partidos importantes.