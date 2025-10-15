deportes
Nota

Raúl Jiménez y Santi Gimenez podrían no estar con la Selección Mexicana: los motivos

La Selección Mexicana sigue agendando partidos de preparación de cara al Mundial 2026; sin embargo, en varios de ellos no podrá contar con sus estrellas

Raúl Jiménez y Santi Gimenez podrían no estar con la Selección Mexicana: los motivos
Raúl Jiménez y Santiago Gimenez
Raúl Jiménez y Santi Gimenez podrían no estar con la Selección Mexicana: los motivos
José Alejandro
Mundial México 2026
La Selección Mexicana tendrá una gira en Centroamérica en enero del próximo año, a fin de seguir sumando partidos de preparación de cara al Mundial 2026, como lo fue el empate a un gol contra Ecuador en el Estadio AKRON . Sin embargo, en esos duelos Raúl Jiménez y Santi Gimenez no estarán disponibles para Javier Aguirre, ya que solo podrá contar con jugadores de la Liga BBVA MX.

México tendría como posibles rivales a Alianza de El Salvador, Olimpia de Honduras y Comunicaciones de Honduras, según información de David Medrano Félix, periodista de TV Azteca Deportes. El combinado azteca replicará la misma fórmula que a inicios de este 2025, cuando emprendió una gira por Sudamérica, aunque en esa ocasión el Club América no prestó a sus jugadores .

Raúl Jiménez y Santi Gimenez
Raúl Jiménez y Santiago Gimenez
Raúl Jiménez y Santi Gimenez no estarán en la gira de México por Centroamérica, ya que no es Fecha FIFA

Javier Aguirre no podrá contar con los futbolistas que militan en Europa, como Raúl y Santi por una sencilla razón: no es Fecha FIFA, por lo que es imposible que sus clubes los presten. Cabe mencionar que el próximo año solo habrá una ventana para reunir a todo el equipo antes del Mundial 2026, que será del 23 al 31 de marzo, cuando México enfrente a Portugal en la reinauguración del Estadio Banorte (antes Azteca).

Los partidos en los que sí pueden estar Raúl Jiménez y Santi Gimenez

Santi Gimenez formó parte de la convocatoria para la Fecha FIFA de octubre, a la cual no pudo asistir Raúl Jiménez debido a una lesión que sufrió con el Fulham en la Premier League. El delantero del Milan fue titular en la goleada que sufrió el combinado azteca ante Colombia y contra Ecuador ingresó en el segundo tiempo.

Los delanteros del Milan y Fulham podrían formar parte de la Selección Mexicana para la Fecha FIFA de noviembre, cuando la Selección Mexicana enfrente a Uruguay y Paraguay en partidos de preparación rumbo al Mundial 2026, aunque ello ya dependerá de su desempeño en sus respectivos clubes y de la decisión que tome Javier Aguirre.

Santiago Gimenez
Raúl Jiménez
Selección Mexicana
