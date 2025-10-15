Raúl Jiménez y Santi Gimenez podrían no estar con la Selección Mexicana: los motivos

La Selección Mexicana tendrá una gira en Centroamérica en enero del próximo año, a fin de seguir sumando partidos de preparación de cara al Mundial 2026, como lo fue el empate a un gol contra Ecuador en el Estadio AKRON . Sin embargo, en esos duelos Raúl Jiménez y Santi Gimenez no estarán disponibles para Javier Aguirre, ya que solo podrá contar con jugadores de la Liga BBVA MX.

México tendría como posibles rivales a Alianza de El Salvador, Olimpia de Honduras y Comunicaciones de Honduras, según información de David Medrano Félix, periodista de TV Azteca Deportes. El combinado azteca replicará la misma fórmula que a inicios de este 2025, cuando emprendió una gira por Sudamérica, aunque en esa ocasión el Club América no prestó a sus jugadores .

Raúl Jiménez y Santiago Gimenez

Javier Aguirre no podrá contar con los futbolistas que militan en Europa, como Raúl y Santi por una sencilla razón: no es Fecha FIFA, por lo que es imposible que sus clubes los presten. Cabe mencionar que el próximo año solo habrá una ventana para reunir a todo el equipo antes del Mundial 2026, que será del 23 al 31 de marzo, cuando México enfrente a Portugal en la reinauguración del Estadio Banorte (antes Azteca).

Los partidos en los que sí pueden estar Raúl Jiménez y Santi Gimenez

Santi Gimenez formó parte de la convocatoria para la Fecha FIFA de octubre, a la cual no pudo asistir Raúl Jiménez debido a una lesión que sufrió con el Fulham en la Premier League. El delantero del Milan fue titular en la goleada que sufrió el combinado azteca ante Colombia y contra Ecuador ingresó en el segundo tiempo.

Los delanteros del Milan y Fulham podrían formar parte de la Selección Mexicana para la Fecha FIFA de noviembre, cuando la Selección Mexicana enfrente a Uruguay y Paraguay en partidos de preparación rumbo al Mundial 2026, aunque ello ya dependerá de su desempeño en sus respectivos clubes y de la decisión que tome Javier Aguirre.