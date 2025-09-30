Todo lo que se sabe de la nueva lesión de Raúl Jiménez en Inglaterra: ¿es de gravedad?

Raúl Jiménez marcó su primer gol de la Temporada en Inglaterra , pero 8 minutos después de la anotación pidió su cambio por lesión en el duelo que perdió el Fulham 3-1 sobre Aston Villa. El mexicano fue sustituido al minuto 11 al sentir una molestia en las costillas, situación que encendió las alarmas en México, pues el Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina, aunque todo parece indicar que no es de gravedad.

Jiménez sufrió un golpe en la jugada del gol, por lo que ya no pudo continuar el partido. No obstante, el periodista Juanjo Rueda informó que el delantero abandonó el Villa Park con un dolor menor, por lo que todo parece indicar que no es nada de gravedad y puede ser considerado para la próxima jornada de la Premier League y así aumentar el récord que consiguió a finales de agosto de este año .

El término de la sequía de Raúl Jiménez que le costó una nueva lesión

Raúl Jiménez no marchaba bien con el Fulham en la Temporada 2025-2026, pues había perdido la titularidad en las 5 jornadas previas a su gol y lesión. El mexicano apenas sumaba 135 minutos de 450 posibles y no había marcado con su club. Pero eso fue hasta la fecha 6, cuando anotó, aunque solo disputó 11 minutos tras salir de cambio por resentir un golpe.

Así fue el gol de Raúl Jiménez y el golpe que recibió

Raúl Jiménez marcó su primer gol de la temporada de Premier League tras rematar de cabeza un centro que rugió de un tiro de esquina para vencer al arquero Emiliano “Dibu” Martínez. Sin embargo, durante el forcejeo con los defensas rivales recibió un golpe en las costillas, que lo obligó a salir 8 minutos después.

Imposible no pensar en Vietnam cada vez que Raúl Jiménez 🇲🇽 va a disputar un balón por arriba…



Pero como dijo en entrevista, le teme más la gente que él mismo 😅



Admirable que aún marque tanto con dicho recurso después de lo que vivió



QUINTO gol de cabeza con el Fulham



👀⚽️ https://t.co/G4X4zWjXoL pic.twitter.com/56onoVuXcu — Douglas Sierra (@Douglas_SierraB) September 28, 2025

El próximo objetivo de Raúl Jiménez con el Fulham

Raúl Jiménez no sufrió una lesión de gravedad, por lo que puede ser considerado por el Fulham para disputar la fecha 7 de la Premier League, cuando el equipo reciba en casa al Bournemouth, club en el que juega el mexicano Julián Araujo. El duelo es de vital importancia para el club del delantero, pues debe sumar de a 3 para escalar posiciones, ya que actualmente se ubica en el lugar 11 de la tabla general.