 La difícil situación que vive Hugo Cuypers en Rayados de Monterrey

Hugo Cuypers es uno de los refuerzos estrellas de Rayados para el Apertura 2026. El belga arribó a la Liga BBVA MX tras jugar poco más de 2 años en la MLS, luego de defender la playera de varios clubes en el viejo continente, donde César Huerta está borrado de su equipo tras ser mundialista. Todo es alegría, pero el delantero está por vivir una difícil situación.

Monterrey es uno de los 4 clubes que clasificaron a los cuartos de final de la Leagues Cup, ronda en la que se enfrentará a Chicago Fire, club en el que Cuypers jugó durante poco más de 2 años. Por lo anterior, el delantero entrará en una encrucijada: ¿Festejará el gol en caso de marcarle al conjunto de la MLS?

Cuypers se enfrentará a su exequipo en los cuartos de final de la Leagues Cup 2026.|@hugocuypers

El paso de Cuypers por el Chicago Fire

Cuypers llegó a la MLS a principios de 2024 y se marchó en este verano de 2026. De acuerdo con la plataforma BeSoccer, el belga marcó 44 goles y dio 4 asistencias en 82 partidos disputados con el Chicago Fire, de los cuales 81 fueron como titular. Es decir, el artillero marcaba cada 2 partidos.

TE PUEDE INTERESAR:



Hugo surgió de las Fuerzas Básicas del Standard de Lieja, para después marcharse al Ergotelis y Olympiacos de Grecia. Posteriormente, el delantero probó suerte en Francia con el Ajaccio y, volvió a su país antes de fichar con el Chicago Fire en 2024.

El partido en el que Cuypers se enfrentará a su exequipo

Rayados buscará su pase a las semifinales de la Leagues Cup 2026 el martes 25 de agosto, cuando se enfrente a Chicago Fire. El partido está pactado a disputarse a las 6:30 de la tarde (hora centro de México) en el Toyota Park.

Cuypers lleva un gol y una asistencia en 3 partidos jugados con Rayados, por lo que está encendido y puede ser clave en el duelo en el que se enfrentará a su exequipo.