Tiembla Matías Almeyda: este dato sobre el rival de Rayados preocupa en la Leagues Cup

Rayados se clasificó de forma inesperada a los Cuartos de Final de la Leagues Cup. El equipo dirigido por Matías Almeyda dependía de otros resultados para avanzar de ronda, ya que se ubicaba en la quinta posición de la tabla de la Liga BBVA MX. Sin embargo, la derrota sobre la hora de Cruz Azul evitó que sean eliminados en la primera fase del torneo binacional.

El rival de Monterrey ya se conoce, pues enfrentarán a Chicago Fire en los Cuartos de Final. Por haber ocupado la última plaza que brinda la clasificación hacia la próxima ronda, Rayados se enfrentará al líder de la tabla de la MLS, por lo que será uno de los partidos más difíciles que deberá afrontar en la Leagues Cup. Y no solo eso, sino que saben cómo doblegar a los equipos mexicanos.

Chicago Fire anuló a los equipos de la Liga BBVA MX

El conjunto de Illinois debutó en el certamen binacional ante Necaxa. El juego se llevó a cabo en el SeatGeek Stadium y los dirigidos por Gregg Berhalter se impusieron por 2-0 con goles de los defensores Jonathan Dean, al minuto 31, y Andrew Gutman, al 69’.

Chicago Fire|Crédito: @ChicagoFire / X

Posteriormente, Chicago enfrentó a Santos Laguna, también en Estados Unidos. En esta oportunidad, el partido se le presentó más difícil: debió remontar después del gol inicial de Ezequiel Bullaude. Sin embargo, se quedaron con la victoria por 3-1 con goles de Philip Zinckernagel, Robin Lod y Robert Lewandowski.

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El choque más reciente fue ante Cruz Azul, jugado en el SeatGeek Stadium. Puso Dithejane había abierto el marcador para los estadounidenses, pero Nicolás Ibáñez empató para La Máquina al 81’. Todo parecía que se iba a definir en los penales, pero el delantero sudafricano selló su doblete para darle la victoria al Fire por 2-1.

De esta manera, Chicago Fire derrotó a sus tres rivales mexicanos y finalizó la Fase Uno con nueve puntos, siete goles a favor, dos en contra y una diferencia de +5. Con estos resultados, se convirtió en el mejor equipo de la MLS y ahora Rayados deberá eliminarlo para seguir avanzando en el torneo.

Chicago Fire durante el triunfo sobre Cruz Azul|Crédito: @ChicagoFire / X

Cuándo juega Rayados contra Chicago Fire por la Leagues Cup

Rayados enfrentará a Chicago Fire el miércoles 26 de agosto por los Cuartos de Final de la Leagues Cup 2026. El encuentro será a partido único y, en caso de terminar igualado durante el tiempo reglamentario, el ganador se definirá directamente mediante una tanda de penales.

La organización todavía no confirmó el horario ni la sede del compromiso. Sin embargo, Chicago partirá como el equipo local por haber terminado en la primera posición de la tabla de la MLS, mientras que Monterrey avanzó como el cuarto y último clasificado de la Liga BBVA MX.