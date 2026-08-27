Los TRES estados en lo que Cruz Azul podría construir su NUEVO estadio, según Victor Velázquez

El presidente de Cruz Azul, el ingeniero Víctor Velázquez, ha dejado muy claro el legado que quiere dejar tras su paso por la presidencia del club. Luego de obtener dos títulos de Liga, una Liga de Campeones de la Concacaf y dos Campeón de Campeones, el directivo ha reiterado que la construcción de un estadio propio para La Máquina es el gran objetivo de su gestión.

En los últimos días, Velázquez ha realizado apariciones públicas donde mencionó una fuerte inyección económica que se llevará a cabo en la planta de Cruz Azul Hidalgo, además de confirmar que la búsqueda de un terreno para el nuevo recinto sigue en marcha.

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Los estados donde se construiría el nuevo estadio de Cruz Azul

De acuerdo con sus declaraciones, se han barajado tres entidades principales para la obra. La intención primordial es que el equipo se mantenga en la Ciudad de México (CDMX). Esto, a pesar de que en meses anteriores existió el fuerte rumor de que el nuevo estadio de Cruz Azul se ubicaría en la zona metropolitana, concretamente en el Estado de México. Incluso, el directivo confesó que anteriormente ya habían tenido visto un predio en esa entidad.

Asimismo, se mencionó que el inmueble antes conocido como 10 de Diciembre, ahora rebautizado como Estadio Refundación (ubicado en Ciudad Cooperativa Cruz Azul, Hidalgo), albergará los partidos de Cruz Azul Hidalgo en la Liga de Expansión. Al respecto, Velázquez no descartó que La Máquina pudiera construir su nueva casa en esta zona del estado hidalguense, aunque insistió en que la prioridad número uno es la capital del país.

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Finalmente, sobre la opción principal en la CDMX, en los últimos meses trascendió que ya existiría un predio en el corazón del país para llevar a cabo la construcción.

Esta información fue respaldada por el propio Velázquez, quien adelantó que los altos mandos gubernamentales le habrían dado "luz verde". Aunque todavía falta la confirmación oficial, uno de los rumores más fuertes señala que el inmueble celeste se construiría en la alcaldía Azcapotzalco, en los terrenos de la antigua refinería cercanos al Parque Bicentenario, al noroeste de la capital.

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