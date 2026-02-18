NO VA: Javier Aguirre sentencia el sueño de figura de la Selección Mexicana rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026

En plena planeación del verano más importante para la Selección Mexicana, Javier Aguirre soltó una frase que cayó como un balde de agua fría en una de las figuras del equipo, y también de Cruz Azul. Sin rodeos, sin matices y sin dejar espacio a interpretaciones, el técnico nacional habló del futuro de Jesús Orozco Chiquete.

“Chiquete ese sí, lamentablemente no creo que llegue, es una pena”, declaró el Vasco en conferencia de prensa al referirse a los futbolistas lesionados que pelean contra el reloj.

La lesión que cambió el panorama

Orozco sufrió una luxación en el tobillo derecho durante la semifinal del Apertura ante Tigres. Desde entonces, el proceso de recuperación ha sido largo y delicado. Los pronósticos apuntan a un regreso alrededor de mayo, tras aproximadamente cinco meses fuera de actividad.

El problema es el calendario. Con menos de un año para la Copa Mundial de la FIFA 2026, Aguirre dejó claro que el tiempo no juega a favor del defensor cementero. El mensaje no fue una crítica, fue un diagnóstico.

Para Cruz Azul, la noticia también tiene impacto directo. Chiquete es pieza clave en la zaga y su recuperación total será prioritaria para Nicolás Larcamón, pero el sueño mundialista hoy luce cuesta arriba.

¿Y qué pasa con Santi Giménez y Huescas?

Mientras una puerta parece cerrarse, otras siguen abiertas. Aguirre confirmó que Santiago Giménez sigue en el radar. Tras su intervención en diciembre, se espera que el delantero pueda volver a competir en marzo, lo que mantiene vivas sus posibilidades.

También mencionó a Rodrigo Huescas, a quien quiere observar personalmente en Europa. El mensaje fue directo para todos los lesionados: la cirugía depende de los médicos, pero la rehabilitación es responsabilidad del jugador.

Cruz Azul, por su parte, aún apunta a tener representación en 2026. Erik Lira y Carlos Rodríguez se mantienen como candidatos sólidos si sostienen su nivel.