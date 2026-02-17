OFICIAL: Rivales de la Selección Mexicana previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026

La Dirección de Selecciones Nacionales dio a conocer los rivales que enfrentarán la Selección Mexicana en su preparación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Los elegidos son Australia, Ghana y Serbia, tres selecciones con estilos distintos que pondrán a prueba al equipo dirigido por Javier ‘Vasco’ Aguirre en la recta final antes del torneo más importante del planeta.

México vs Islandia EN VIVO y GRATIS, partido de preparación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026

Un calendario estratégico previo al debut mundialista

Los partidos de preparación se disputarán en las semanas previas al inicio del Mundial, con la intención de que el equipo llegue en ritmo competitivo y con claridad en su funcionamiento. Para Javier Aguirre, estos encuentros serán vitales para definir al equipo titular para la fiesta mundialista y ajustar detalles tácticos.

Los partidos se llevarán a cabo:

México vs Ghana - Sede por confirmar - Viernes 22 de mayo

México vs Australia - Rose Bowl (Pasadena) - Sábado 30 de mayo

México vs Serbia - Sede por confirmar - Jueves 4 de junio

La dirección de selecciones nacionales destacó que se buscó rivales que representaran un nivel exigente, similar al que México encontrará en la fase de grupos del Mundial.

TE PUEDE INTERESAR:



Diversidad de estilos para medir a la Selección Mexicana

La elección de estos rivales responde a la intención de enfrentar diferentes escuelas futbolísticas.

Australia representa la intensidad física y la disciplina táctica característica del futbol oceánico.

representa la intensidad física y la disciplina táctica característica del futbol oceánico. Ghana , potencia africana, aportará velocidad, fuerza y talento individual, elementos que suelen complicar a México en torneos internacionales.

, potencia africana, aportará velocidad, fuerza y talento individual, elementos que suelen complicar a México en torneos internacionales. Serbia, con su tradición europea, ofrecerá un reto en cuanto a orden defensivo y calidad técnica en el mediocampo.

De esta manera, la Selección Mexicana tendrá la oportunidad de medirse ante tres estilos contrastantes, lo que permitirá evaluar su capacidad de adaptación y respuesta en distintos escenarios.

Después del encuentro ante la selección de Serbia, el conjunto azteca debutará ante Sudáfrica en la Copa Mundial de la FIFA 2026 el 11 de junio en la cancha del estadio Ciudad de México.

