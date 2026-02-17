David Medrano revela preocupación de Selección Mexicana sobre Gilberto Mora: “Las molestias en el pubis no desaparecen y todos se preguntan qué puede pasar”

David Medrano, analista de Azteca Deportes, reveló en sus redes sociales que existe gran preocupación en el cuerpo técnico de la Selección Mexicana por la recuperación del joven mediocampista de Xolos de Tijuana, Gilberto Mora, quien arrastra una pubalgia que lo ha mantenido fuera de actividad en casi todo el Torneo Clausura 2026 y que no le dejó participar en la gira de México en enero donde enfrentó a Panamá y Bolivia.

El club perruno ha optado por manejar la situación con discreción, evitando emitir comunicados oficiales sobre el estado físico del jugador. Sin embargo, se sabe que existe comunicación constante entre el cuerpo médico de Xolos y el técnico de la Selección, Javier “Vasco” Aguirre, quien sigue de cerca la evolución de Mora.

Medrano señala que la estrategia del equipo ha sido un tratamiento conservador, considerando la juventud del futbolista, pero los plazos se acortan y la recuperación no muestra avances significativos.

El problema se agrava porque la Copa Mundial de la FIFA 2026 está a la vuelta de la esquina y Gilberto Mora aún no se recupera. El Vasco Aguirre lo tenía contemplado como pieza clave en el mediocampo para los partidos de preparación y debut mundialista, pero la falta de actividad genera dudas sobre su convocatoria.

Medrano subrayó que el estratega mexicano esperaba contar con él en los próximos compromisos de la Selección, pero la lesión ha frenado cualquier posibilidad inmediata.

¿Cuál es el Plan B de Javier Aguirre sino se recupera Gilberto Mora?

Ante este panorama, David Medrano adelantó que Javier Aguirre ya maneja un plan B. Para los encuentros de preparación frente a Portugal y Bélgica, que se jugarán en el mes de marzo, el técnico llamará a Álvaro Fidalgo, jugador del Betis, para ocupar la posición que Mora dejaría vacante.

La decisión refleja la urgencia de contar con un mediocampista en ritmo competitivo y la incertidumbre que rodea la recuperación del juvenil de Xolos.

¿Qué es la pubalgia?

La pubalgia, conocida como "hernia del deportista", es un síndrome doloroso en la zona inguinal y el pubis, causado por la inflamación de las inserciones musculares (abdominales y aductores). Es común en deportes de alta demanda como futbol o corredores, debido a cambios bruscos, giros y movimientos repetitivos. El tratamiento combina fisioterapia, ejercicios de fortalecimiento y reposo.

En el caso de Mora, la falta de evolución genera inquietud no solo en su club, sino también en el entorno de la Selección Mexicana.

La incógnita es si el jugador alcanzará a recuperarse a tiempo o si México deberá resignarse a perder a una de sus promesas en el torneo más importante.

Con estas declaraciones, Medrano pone sobre la mesa un tema que podría modificar la estrategia de Javier Aguirre y el armado final de la Selección Mexicana rumbo al Copa Mundial de la FIFA.