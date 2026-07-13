La Final del Mundial 2030 se jugaría en España: este estadio pica en punta para ser sede
La próxima Copa Mundial de la FIFA™ hará historia al tener 6 sedes, algunas principales y otras como invitadas, pero uno de los países apunta a albergar la final
La Copa Mundial de la FIFA 2030™ será un parteaguas, pues por primera vez 6 países serán sedes del evento deportivo más importante del mundo, superando así la edición 2026 en la que los anfitriones son Canadá, Estados Unidos y México, que tiene la oportunidad de albergar la justa de 2038. Entre estas naciones, España es la que puede albergar la final en un estadio histórico.
De acuerdo con información de José Félix Díaz, director de As, el Estadio Santiago Bernabéu apunta a ser el inmueble que albergue la final del campeonato mundial de 2030. En caso de que se concrete, la casa del Real Madrid se convertiría en histórica al ser sede de 2 partidos definitorios y así unirse al Estadio Ciudad de México (antes Azteca), que es una opción para una justa internacional en 2029.
Así funcionará el Mundial 2030
La próxima justa mundialista tendrá 6 sedes, algo nunca antes visto. No obstante, los países principales y donde se disputarán la mayoría de los partidos son Portugal, Marruecos y España, cuyas selecciones ya están clasificadas al torneo, por lo que no disputarán Eliminatorias de la UEFA
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No obstante, la FIFA aprobó darle 3 partidos a Sudamérica, por lo que Argentina, Uruguay y Paraguay albergarán solo uno. Cabe mencionar que estas selecciones también estarán clasificadas, lo que abrirá una oportunidad a las naciones de Conmebol a volver a una Copa Mundial de la FIFA™, como lo es Chile, que no acude desde Brasil 2014.
La inauguración por los 100 años del Mundial
En el 2030 se cumplen 100 años desde que se disputó la primera Copa Mundial de la FIFA™, la cual se organizó en Uruguay en 1930. Por lo anterior, el máximo organismo de futbol tiene contemplado organizar una sola inauguración en el país que vio por primera vez un partido de la