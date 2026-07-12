Pumas vs América de Cali: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY domingo 12 de julio, partido amistoso previo al Apertura 2026; marcador online

El Estadio Olímpico Universitario se viste de gala este domingo para recibir al América de Cali en el marco del Pumas Fan Fest 2026. Para los universitarios, este encuentro representa el cierre de su pretemporada y una oportunidad crucial de consolidación bajo la dirección técnica de Esteban Solari, quien busca ajustar piezas tras la salida de Efraín Juárez.

Por su parte, el conjunto colombiano aterriza en México con la confianza de haber superado recientemente a Santos Laguna en Torreón. Bajo las órdenes de David González, el América de Cali ve en este choque una prueba de fuego para afinar detalles tácticos previo a su debut. Se espera ver el debut de incorporaciones clave, este será un ensayo de alta intensidad para medir lo que podríamos ver del club Universiotario en el Apertura 2026.

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