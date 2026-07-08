ÚLTIMA HORA: El Estadio CDMX sería la sede de la final del Mundial
México quiere ser protagonista del torneo de la FIFA y apunta a ser anfitrión y albergar la Gran Final en el ex Estadio Azteca
El Estadio CDMX (conocido popularmente como Estadio Azteca) ya ha albergado tres ediciones de la Copa Mundial de la FIFA™. En ese contexto, ahora desde México confirman que hay un gran interés en que el Coloso de Santa Úrsula sea la sede de la Gran Final del Mundial.
Resulta que México dio un nuevo paso en su intención de volver a recibir un torneo de la FIFA. Después de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) impulsa la candidatura del país para organizar el Mundial de Clubes 2029. Si el proyecto prospera, el Estadio CDMX aparece como el principal candidato para albergar la Gran Final.
La candidatura fue confirmada por el presidente de la Federación Mexicana de Futbol, Mikel Arriola, quien busca que México vuelva a ser anfitrión de una competencia internacional de la FIFA. Gracias a la infraestructura utilizada durante el Mundial 2026, el país considera que reúne las condiciones para competir por la organización del torneo.
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El Estadio CDMX apunta a recibir la final del Mundial de Clubes
En caso de que la FIFA otorgue la sede a México, el Estadio CDMX sería el escenario previsto para disputar la final del Mundial de Clubes 2029. El inmueble ya tuvo 5 partidos del Mundial 2026 y volvería a ocupar un papel central.
Por ahora, la FIFA todavía no ha definido qué país organizará la competencia. La candidatura mexicana apenas inicia su proceso y deberá competir frente a otros proyectos antes de que exista una decisión oficial.
México tendrá una fuerte competencia por la sede
El interés por albergar el Mundial de Clubes 2029 también fue manifestado por Brasil, Qatar, Estados Unidos y Australia. Además, España y Marruecos preparan una candidatura conjunta para intentar quedarse con la organización del campeonato. La FIFA evaluará cada propuesta antes de anunciar la sede definitiva.
El Mundial de Clubes 2029 ya tiene fechas previstas
Aunque la sede sigue sin confirmarse, la FIFA contempla que el Mundial de Clubes 2029 se dispute entre junio y julio con un formato de 32 equipos, igual al utilizado en la edición anterior.
Hasta ahora ya aseguraron su participación clubes como Cruz Azul, Toluca, PSG, Flamengo, Pyramids, Mamelodi Sundowns y Al-Ahli, entre otros campeones continentales. Mientras continúa el proceso de selección, México espera que su candidatura avance y que el Estadio CDMX pueda convertirse en la sede de la final del torneo.