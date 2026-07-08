Vuelve el Mundial a México: qué se sabe sobre la posibilidad de ser la sede en 2038

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ en México ha sentado un torneo único en la historia al implementarse un nuevo formato dentro de la competencia. Tras la organización de 16 partidos y su espectacular cierre en los Octavos de Final, muchos se preguntarán cuándo México podría contar con la posibilidad de albergar otro torneo más y el 2038 podría ser una posibilidad.

Hay que mencionar que la FIFA ya tiene definidas las sedes para la edición del 2030 y la del 2034. Sin embargo, en la edición del 2038 se ha definido un panorama que puede despertar las esperanzas en los aficionados mexicanos que quieran volver a vivir una justa mundialista más dentro del país.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Mexico v England - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - July 5, 2026 Mexico’s Raul Jimenez looks dejected after the match following their elimination from the World Cup REUTERS/Eloisa Sanchez TPX IMAGES OF THE DAY|Eloisa Sanchez/REUTERS

¿México? Qué sedes pueden tomar la Copa Mundial de la FIFA™ en el 2038

La FIFA tiene como norma el rotar sus ediciones mediante la rotación de confederaciones. Es decir, que las sedes del torneo se irán turnando entre la CONMEBOL, UEFA, CAF, AFC y OFC. En ese sentido, el evento mundialista del 2030 abarcaría las confederaciones de la UEFA, CAF y CONMEBOL al nombrarse como sedes a Portugal, España, Marruecos, Argentina, Paraguay y Uruguay, mientras que en la edición del 2034 sería la AFC quien asumiría el mando luego de designarse a Arabia Saudita como anfitriona.

España, Marruecos y Portugal serán los principales anfitriones del Mundial 2030

Siguiendo dicha lógica, la confederación que le tocaría organizar sería la de Oceanía. Sin embargo, la OFC nunca ha albergado dicho torneo, lo cual deja con ciertas posibilidades de que la CONCACAF pueda ser nuevamente candidata para tomar las riendas del evento.

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CONCACAF y México podrían pelear por otra edición mundialista en 2038

México es uno de los exponentes más importantes de la CONCACAF junto a Estados Unidos y Canadá. En términos de logística, tradición y experiencia, no sería descabellado ver nuevamente la fórmula norteamericana aplicada para la edición del 2038, sobre todo por el costo que le lleva a un solo país organizar el torneo.

México recibió su primera Copa Mundial de la FIFA™ en 1970

La candidatura de la CONCACAF para el 2038 dependerá en gran medida del avance de las demás ediciones, así como la postura de la propia FIFA acorde a los resultados de la presente Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Los países con más sedes de la Copa Mundial de la FIFA™

Un argumento válido para pensar que México puede ser sede nuevamente se debe a que es el país que más veces ha sido la casa del torneo más importante a nivel selecciones: México 1970, México 1986 y la presente edición junto a Estados Unidos y Canadá.

Estados Unidos, Brasil, Alemania, Francia e Italia también se encuentran dentro de la lista con 2 ediciones como anfitriones cada uno, por lo que en caso de que la FIFA designe a México para la justa mundialista del 2038 sería la cuarta vez que el país tome las riendas del torneo.

