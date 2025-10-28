La historia se repite: Chicharito Hernández aprendió de este jugador y hoy lo replica en Chivas

Javier “Chicharito” Hernández ha fracasado en su regreso a Chivas, pues en casi 2 años con el club apenas lleva 3 goles en partidos oficiales. No obstante, su presencia en la institución le ha servido a los nuevos talentos, tal es el caso de Armando “Hormiga” González, quien está peleando por el título de goleo luego de marcarle un hat-trick al Atlas . El ex de Manchester United está replicando lo que él aprendió de Jared Borgetti, cuando jugó para el Guadalajara en 2009.

La historia se repite, pues Jared llegó a Chivas tras ser uno de los goleadores históricos de la Liga BBVA MX, seleccionado nacional y tras un paso por la Premier League. Gracias a su amplia experiencia fue presentado como refuerzo bomba, pero sus números fueron pésimos, por lo que solo estuvo un semestre. No obstante, el “Zorro del Desierto” ayudó a Javier, quien tiene un impresionante récord, pese a su mala racha .

@hormiga_glez Javier Hernández ha fungido como un maestro para Armando González, ta como Jared Borgetti lo fue con él

“[Con Jared] tuve la dicha de compartir vestidor, no en la selección, pero sí en Chivas, me enseñó demasiadas cosas, le aprendí muchísimo. Tuvimos muy buena relación, lo estimo muchísimo y se lo agradezco”, mencionó “Chicharito” para un medio mexicano cuando militaba en el West Ham.

Chicharito Hernández, el maestro de Armando “Hormiga” González

“Chicharito” Hernández está replicando lo que Jared Borgetti hizo en Chivas, pues pese a que su segunda etapa con el club es un desastre, funge como un líder en el vestidor y un maestro para los nuevos talentos; prueba de ello, Armando “Hormiga” González, quien recientemente declaró en entrevista para TV Azteca Deportes que el exjugador de Real Madrid le ayuda a corregir los movimientos dentro del área.

Con las enseñanzas y, en parte, gracias a Chicharito, “Hormiga” está teniendo su mejor torneo desde que forma parte del primer equipo de Chivas, pues en 15 jornadas suma 10 anotaciones y está en la pelea por el título de goleo, solo por debajo de Joao Pedro de Atlético de San Luis y Paulinho de Toluca, quienes suman 11.

De este modo, González podría convertirse en el tercer futbolista del Guadalajara que se proclama campeón de goleo en los últimos 15 años, pues en 2010 fue Javier Hernández antes de irse al Manchester United y, en 2019 Alan Pulido, futbolistas que actualmente forman parte del plantel y fungen como maestros del joven de 22 años.