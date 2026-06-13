Muchos lo piden fuera, pero es el comodín táctico de Javier Aguirre en la Selección Mexicana

La conformación de la alineación de la Selección Nacional de México para lo que sigue en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ continúa generando debates entre los aficionados y el rendimiento individual de ciertos futbolistas genera posturas divididas en la redes sociales debido a las exigencias que tiene la justa mundialista. En esta ocasión, el mediocampista Roberto Alvarado se encuentra en el centro de la escena por el nivel de regularidad mostrado en los últimos compromisos.

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Los comentarios sobre el actual jugador de las Chivas de Guadalájara, se centran en su vital aporte al esquema táctico que propone Javier Aguirre con la Selección Mexicana ya que tiene una gran capacidad para desempeñarse con efectividad en diferentes sectores del terreno de juego y es el principal recurso multifuncional disponible dentro de la plantilla de veintiséis elementos inscriptos. Sin embargo, los fánaticos mexicanos, creen que su lugar en el campo también puede ser de la joven figura de 17 años, Gilberto Mora.

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¿Alvarado o Mora? El dilema de Aguirre con la Selección Mexicana

De acuerdo al rival, Javier Aguirre comienza a tener opciones e incluso compromisos, ya que por un lado Roberto Alvarado le da distintas variantes y posee las condiciones técnicas necesarias para cubrir la banda derecha en ofensiva, actuar como enlace interior o sacrificarse en labores de recuperación en el centro del campo y su despliegue físico facilita las transiciones rápidas. Mientras tanto, el joven Mora le aporta otro tipo de características al estratega mexicano, enfocadas en el mano a mano, hacer el juego más vertical y asistir en el último pase a los delanteros.

Las próximas horas serán fundamentales para que el cuerpo técnico defina los últimos movimientos tácticos previos al siguiente compromiso de la fase de grupos frente a Corea del Sur el próximo jueves 18 de junio. Javier Aguirre deberá elegir entre la funcionalidad de Alvarado y la verticalidad que le puede aportar Mora.