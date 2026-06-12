La HORA EXACTA para ver el Estados Unidos vs Paraguay, partido debut USMNT para la Copa Mundial de la FIF 2026 TM

El camino del cuadro de las barras y las estrellas comienza de manera oficial. La escuadra coanfitriona de esta justa se presenta ante su afición en el Estadio de Los Ángeles, un escenario que vibrará con el arranque de la actividad en el Grupo D del certamen más importante del balompié.

El proyecto comandado por Mauricio Pochettino llega a este torneo con la misión de disipar las dudas sembradas durante su proceso de preparación.

El estratega argentino ha tenido que lidiar con la irregularidad de su plantel, el cual busca aprovechar la localía en esta segunda Copa del Mundo celebrada en suelo estadounidense para demostrar su verdadero potencial, donde solo ha ganado uno de sus últimos tres partidos.

Paraguay rompe una sequía de 16 años sin asistir a un Mundial, tras obtener su boleto entrando en el lugar seis de la claficiación de CONMEBOL, por lo que los guaraníes saltarán a la cancha con la motivación a tope, buscando dar la gran sorpresa del sector y aguar el debut del cuadro norteamericano.

Te puede interesar: Estados Unidos vs. Paraguay: Ver EN VIVO, ONLINE y GRATIS la transmisión de HOY viernes 12 de junio, partido del Grupo D del Mundial 2026 por streaming, link libre y en directo en directo por Azteca Deportes

Hora exacta del partido Estados Unidos vs Paraguay

Para que no te pierdas el silbatazo inicial, la cita es exactamente a las 7:00 PM (hora del centro de México).

Te puede interesar: CONFIRMADO El mexicano César Arturo Ramos ya tiene partido designado en el Mundial 2026™

¿Dónde ver en vivo y online el Estados Unidos vs Paraguay?

Televisión Abierta: La transmisión arrancará en vivo a través de la pantalla de TV Azteca, sintonizando el Canal 7.

Internet y Dispositivos Móviles: Si deseas seguir la cobertura digital, tendrás disponibles las mejores jugadas de manera online mediante la app de TV Azteca Deportes y su portal web oficial.

Te puede intersar: TV Azteca transmitirá la inauguración el Mundial 2026 en Estados Unidos, previo al partido vs Paraguay hoy viernes 12 de junio

La última ceremonia de inauguración se vivirá en Los Ángeles

Previo al arranque de las hostilidades del Grupo D de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, los reflectores del planeta entero se posarán sobre el inmueble californiano.

La última ceremonia de inauguración de este certamen se podrá vivir de forma íntegra a través de la aplicación móvil y el sitio web de TV Azteca Deportes, asegurando una cobertura total del color, la música y el espectáculo previo al debut del conjunto local.



5:30 PM: Previa e inauguración por Azteca Deportes

6:45 PM: Transmisión por el 7

8:00 PM: Partido Estados Unidos vs Paraguay

Te puede interesar: Estos son los futbolistas mexicanos que saldrían a Europa después del Mundial 2026