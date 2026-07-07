La HORA EXACTA para ver Suiza vs Colombia, último juego de los octavos de final del Mundial 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ entra en su etapa más vibrante. Este martes 7 de julio, Suiza y Colombia se citan en el Estadio de Vancouver para disputar un cupo en los cuartos de final. El mundo del futbol se paraliza para seguir este encuentro definitivo que determinará quién mantiene vivo el sueño mundialista.

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¿A qué hora ver el partido?

Para que no te pierdas ni un solo minuto de este emocionante duelo de octavos de final, aquí tienes los horarios confirmados según tu ubicación:



México (Centro): 14:00 horas

14:00 horas Colombia: 15:00 horas

15:00 horas Estados Unidos:

Este (ET): 16:00 horas

Central (CT): 15:00 horas

Pacífico (PT): 13:00 horas

Claves del enfrentamiento

La Selección de Colombia llega tras una sufrida pero estratégica clasificación ante Ghana, enfrentando el reto logístico de desplazarse desde Kansas City. La gran incógnita para el cuerpo técnico sigue siendo la zona ofensiva, tras la sensible baja de Jhon Córdoba. Por su parte, Suiza se perfila como un rival de cuidado, especialmente al llegar con mayor descanso y sin el desgaste del traslado, tras haber jugado su último partido en el mismo escenario canadiense.

La resiliencia colombiana se medirá ante el orden pragmático de los suizos en un duelo donde el margen de error es mínimo. El vencedor de este compromiso ya conoce su destino: un enfrentamiento en cuartos de final contra el ganador del cruce entre Argentina y Egipto.

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