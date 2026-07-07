El “refuerzo” de Chivas que le exigirá minutos a Gabriel Milito, así quiere ganarse la titularidad

La pretemporada de Chivas ha traído consigo sensaciones realmente interesantes para Gabriel Milito, quien cuenta con un apartado defensivo por demás poderoso pese a que recientemente se confirmaron las bajas de dos elementos en esta parte del campo, siendo estas Gilberto Sepúlveda y Miguel Tapias.

Resumen Tigres 1-1 Chivas| Jornada 5, Apertura 2024

A pesar de ello, el técnico argentino tiene a varios elementos que pueden disputar minutos en esta zona y uno de ellos es precisamente Luis Rey, quien vuelve a Chivas después de un periodo de préstamo y que tiene como objetivo principal buscar la titularidad para el siguiente torneo.

¿Luis Rey podría ser titular en las Chivas de Milito?

Luis Rey formó parte de la Franja del Puebla durante el último año; sin embargo, volvió a Chivas no solo para reemplazar a Miguel Tapias, sino que también buscaría convencer a Gabriel Milito en la pretemporada para ser un elemento importante o, al menos, uno de los primeros recambios del club.

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Fue durante una charla con el propio equipo que Luis Rey aseguró llegar al plantel siendo un jugador mucho más maduro y con mayor experiencia en el campo, por lo que espera que esto sea suficiente para convencer al entrenador argentino de cara al siguiente torneo Apertura 2026.

¿Cuáles son las características de Luis Rey que pueden convencer a Milito?

Una de las razones por las cuales Luis Rey se siente confiado en su regreso al Guadalajara guarda relación con el hecho de que, en su paso por Puebla, tuvo minutos como mediocampista, lo cual permite tener una baraja mucho más amplia considerando que también puede jugar como defensor.

Con ello, Luis Rey es uno de los refuerzos que Chivas ha confirmado para el siguiente torneo junto a Jordan Carrillo y Kevin Castañeda. Estos últimos, vale mencionar, llegan al Rebaño Sagrado después de haber sobresalido en la última temporada con Pumas y Xolos, respectivamente.