La joya de la Premier League que se pelean dos clubes grandes de Europa

El nombre de Eli Junior Kroupi empieza a sonar con fuerza en los despachos de los grandes clubes europeos. El joven delantero francés de 19 años, actualmente en el AFC Bournemouth, ha despertado el interés concreto de Paris Saint-Germain y Arsenal, dos potencias que buscan adelantarse en la carrera por una de las promesas más atractivas del fútbol actual.

Kroupi atraviesa una temporada muy positiva en la Premier League, donde ha demostrado una notable eficacia ofensiva pese a su corta edad. Con ocho goles en menos de 900 minutos disputados, el atacante ha dejado claras sus condiciones: movilidad constante, buena lectura de espacios y una capacidad para definir con ambas piernas que lo convierten en un perfil moderno y versátil. Estas actuaciones no han pasado desapercibidas para los ojeadores de los grandes clubes.

Te podría interesar: Álvaro Fidalgo recibe elogios por parte de Manuel Pellegrini tras la victoria del Betis sobre el Atlético de Madrid

En el caso del Arsenal, el interés responde a una estrategia clara de reforzar la plantilla con talento joven y proyección a largo plazo. El club londinense ya ha mantenido contactos iniciales con el entorno del futbolista, valorando su encaje dentro de un proyecto que apuesta por la evolución progresiva de jugadores jóvenes en la élite. En Londres consideran que Kroupi podría crecer en un entorno competitivo y, a medio plazo, convertirse en una pieza importante del ataque.

Por su parte, el PSG ve en Kroupi una oportunidad para reforzar su identidad francesa y rejuvenecer su frente ofensivo. El club parisino sigue de cerca su progresión y valora especialmente su polivalencia, ya que puede actuar como delantero centro o partir desde posiciones más abiertas. Además, su perfil encaja en la política reciente del PSG de apostar por talento joven con margen de crecimiento.

Te podría interesar: Los 2 futbolistas del Real Madrid que regresarán la siguiente temporada