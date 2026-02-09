Los 2 futbolistas del Real Madrid que regresarán la siguiente temporada

La presente temporada aún no termina y el Real Madrid ya comienza a planear la siguiente. El conjunto merengue habría decidido activar la cláusula de 9 millones de euros para recuperar a su canterano, Nico Paz, quien ha tenido una gran temporada con el Como de Italia comandado por Cesc Fábregas y se ha convertido en uno de los mediocampistas con mejor futuro en todo el futbol europeo.

El argentino de 21 años, ya ha sido convocado por la Selección Albiceleste, ha registrado 9 goles y 6 asistencias en 25 partidos de todas las competiciones, que ha convencido a la directiva blanca de que está listo para subir a la élite y para competir por un puesto en la medular merengue a partir de la campaña 2026-2027.

Real Madrid tendrá 2 fichajes en 2027

Junto a él, Endrick vive un caso similar. El delantero brasileño de 19 años, que ha sido cedido al Olympique de Lyon tras no contar con las oportunidades suficientes, ha respondido con 3 anotaciones y una asistencias en sus primeros 6 encuentros en el cuadro francés, en los que ha demostrado que está preparado para aportar al ataque del primer equipo.

En la capital española, parece que existe cierto arrepentimiento por no haberle dado más minutos antes de su cesión, pero ahora confían en que, ya sea como suplente de Kylian Mbappé o desplegado por la banda derecha, el joven sudamericano que cuenta con un gran talento, se integre definitivamente en la rotación.

Con estos dos movimientos, el Madrid refuerza su apuesta por la jóvenes promesas sin invertir grandes cantidades, mientras sigue buscando un central y un mediocampista creativo para completar una plantilla que aspira a dominar Europa en los próximos años.

