Haaland rompe una maldición histórica con Manchester City

Erling Haaland escribió una nueva página dorada en su historia dentro de la Premier League . El delantero noruego finalmente conquistó Anfield, uno de los escenarios más complicados del fútbol inglés, al marcar su primer gol de liga en la casa del Liverpool y ser pieza clave en la dramática victoria 2-1 del Manchester City, una remontada que quedará para el recuerdo.

Hasta este domingo, Anfield era una cuenta pendiente para Haaland. En todas sus visitas anteriores con la camiseta del City, el gol se le había negado. Pero como suele ocurrir con los grandes goleadores, la racha negativa terminó de la mejor manera posible: con personalidad, jerarquía y en el momento más caliente del partido.

El día que Anfield cayó ante Haaland

El partido no comenzó sencillo para el Manchester City, pero Haaland fue determinante desde el primer instante. Primero, el atacante noruego participó directamente en el gol del empate, al preparar la jugada que terminó con la anotación de Bernardo Silva, devolviendo al City a la pelea en un estadio históricamente hostil.

Cuando el encuentro parecía encaminarse a un empate, llegó el momento decisivo. En los instantes finales, Haaland tomó el balón con total serenidad y convirtió un penalti con sangre fría, silenciando Anfield y sellando una victoria histórica. El gol no solo significó el triunfo, sino que representó el primer triunfo de liga del Manchester City en cancha de los Reds en 23 años, una sequía que parecía interminable.

La imagen de Haaland celebrando en uno de los templos del fútbol inglés fue simbólica: el goleador que parecía imparable en casi cualquier cancha, finalmente había superado su último gran obstáculo emocional.

Un estadio menos en la lista del goleador

Con su anotación en Anfield, Haaland sigue ampliando su dominio en la Premier League. Desde su llegada a Inglaterra, el noruego ha hecho de casi todos los estadios de primera división su territorio, marcando goles con una regularidad impresionante, especialmente como visitante.

Tras este gol histórico, el Stadium of Light de Sunderland queda ahora como el único estadio de la Premier donde Haaland aún no ha marcado, un dato que refleja la magnitud de su impacto en el fútbol inglés.

Anfield ya no es terreno prohibido. Haaland tachó otro pendiente de su lista personal y confirmó que, para él, no hay estadio inexpugnable. El City ganó, la historia cambió y la Premier League volvió a rendirse ante el poder del goleador noruego.

