¡ÚLTIMA HORA! Escándalo por supuesto abuso sexual que involucra a Lamine Yamal

La Policía de Barcelona está investigando un presunto abuso sexual a través de sumisión química ocurrido en la casa de Lamine Yamal este fin de semana en el que la supuesta víctima no ha presentado la denuncia formalmente.

Te puede interesar: Álvaro Fidalgo recibe elogios por parte de Manuel Pellegrini tras la victoria del Betis sobre el Atlético de Madrid

México vs Islandia EN VIVO y GRATIS, partido de preparación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026

Hermano de Ansu Fati, señalado de abuso sexual en la casa de Lamine Yamal

Los Mossos d'Esquadra, la policía autónoma de Cataluña, están investigando una agresión sexual realizada por Braima Fati, mejor conocido como Fatinho Jr., hermano de Ansu Fati, en la casa de Lamine Yamal este fin de semana.

De acuerdo con la versión que está siendo investigada y que publicó el diario ABC de España, la víctima sería una mujer neerlandesa quien habría salido de fiesta con un grupo de amigos a Shoko, una conocida discoteca de Barcelona, y que habría terminado en la casa de Yamal.

La mujer habría despertado sin ropa en una cama al lado de Fatinho, sin ser consciente de haber ido a dormir con él, lo que daría lugar a una posible sumisión química antes de la supuesta agresión sexual.

La víctima también habría declarado a la Policía de Cataluña que recibió una cachetada del hermano de Ansu Fati. La mujer fue trasladada a un hospital por las autoridades en donde se le realizaron pruebas médicas para descartar una posible agresión sexual o presencia de sustancias en el organismo.

Al igual que su hermano Ansu Fati, Fatinho Jr. también fue canterano del Barcelona en La Masía, pero en su caso pasó por el Barca B y fue cedido al Sabadell de la Segunda B. Pasó por otros equipos de categorías inferiores españolas, el Vitoria Guimaraes de Portugal, Patro Eisden de Bélgica y hasta terminar en Biggleswade United de una liga regional inglesa donde se retiró del futbol en la temporada 2021-22.

Te puede interesar: Es uno de los mejores laterales del mundo y estaría cerca del Liverpool