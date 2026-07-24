Así se verá la Hormiga González cuando tenga 40 años, según la IA

La Selección Mexicana cuenta con Armando "Hormiga" González como una de sus grandes apuestas para la siguiente Copa Mundial de la FIFA™. El delantero de 23 años irrumpió en el año futbolístico 2025-2026 con 24 goles, contando con un campeonato de goleo en el Apertura 2025.

Si bien su papel en el Mundial 2026 le valió sumar 15 minutos en total, se espera que en el proceso de Rafael Márquez cuente con un papel protagónico si sigue mostrando una gran cuota goleadora. Sin embargo, aquí nos adelantamos varios años para poder ver cómo será Armando González cuando cuente con 40 años.

|Instagram: Armando González

El impresionante cambio físico de Armando González a sus 40 años, según la IA

Basándonos en la IA de Gemini, podemos observar cómo Armando González luce un rostro más maduro con ciertas arrugas que demuestran el paso del tiempo, además de contar con canas.

Armando González a los 40 años, según la IA|Crédito: Imagen realizada con la IA de Gemini

En ese sentido, de acuerdo a la IA la Hormiga González mantendrá el 1.79 de estatura pero pasará a contar con un mayor peso si mantiene sus hábitos deportivos. A sus 23 años cuenta con un peso que ronda los 67.5 kilos y, según la IA, podría llegar a subir a los 76 kilos cuando cumpla los 40.

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El valor de Armando González en el mercado de fichajes

“Hormiga” González logró ascender su carta en el mercado de fichajes en el último año futbolístico. De acuerdo con Transfermarkt, el delantero de Chivas tiene un precio de 15 millones de euros para convertirse en el tercer delantero mexicano más valioso en la actualidad.

Armando González es el tercer delantero mexicano más valioso, según Transfermarkt|MEXSPORT

Los delanteros mejor valorados dentro del mercado internacional son Julián Quiñones y Santiago Gimenez. El atacante del Al-Qadisiya tiene una carta valorada en 12 millones de euros, mientras que el “Chaquito” cuenta con un precio de 18 millones de euros.

