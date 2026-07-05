La maldición de 20 años que arrastra Brasil en Mundiales y que se extenderá hasta 2030

Brasil consumó un nuevo fracaso en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ al caer eliminado en la fase de octavos de final ante Noruega por marcador de 2-1. Con ello, la verdeamarela extiende su sequía de títulos, al igual que una maldición que lo persigue desde hace 20 años y que se extenderá hasta 2030.

La maldición que persigue a los brasileños es que, desde su último campeonato, desde Corea-Japón 2002, han caído eliminados por selecciones europeas. La mayoría de estas derrotas son en la ronda de los cuartos de final, aunque solo en casa lograron llegar a disputar el duelo por el tercer lugar ante Países Bajos, que también se despidió de esta justa mundialista al perder contra Marruecos.

Brsil ha sido eliminada por 7 selecciones europeas desde su último campeonato.|Confederação Brasileira de Futebol ﻿

Los partidos que ha perdido Brasil en mundiales

Desde 2002, Brasil ha perdido 7 veces consecutivas con selecciones europeas, siendo Países Bajos la que le ha ganado la carrera en 2 ocasiones, una de ellas en su propia casa.



Copa Mundial de la FIFA™ Alemania 2006 : Eliminados en cuartos de final al perder 1-0 frente a Francia

: Eliminados en cuartos de final al perder 1-0 frente a Francia Copa Mundial de la FIFA™ Sudáfrica 2010 : Eliminados en cuartos de final tras caer 2-1 contra los Países Bajos.

: Eliminados en cuartos de final tras caer 2-1 contra los Países Bajos. Copa Mundial de la FIFA™ Brasil 2014 : Eliminados en semifinales con una histórica derrota por 7-1 ante Alemania.

: Eliminados en semifinales con una histórica derrota por 7-1 ante Alemania. Copa Mundial de la FIFA™ Brasil 2014 : Perdieron el partido por el tercer lugar contra los Países Bajos

: Perdieron el partido por el tercer lugar contra los Países Bajos Copa Mundial de la FIFA™ Rusia 2018 : Eliminados en cuartos de final por Bélgica con un marcador de 2-1.

: Eliminados en cuartos de final por Bélgica con un marcador de 2-1. Copa Mundial de la FIFA™ Qatar 2022 : Eliminados en cuartos de final en la tanda de penales frente a Croacia, tras empatar 1-1 en el tiempo reglamentario.

: Eliminados en cuartos de final en la tanda de penales frente a Croacia, tras empatar 1-1 en el tiempo reglamentario. Copa Mundial de la FIFA 2026™: Eliminados en octavos de final 2-1 ante Noruega.

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México vs. Inglaterra, solo por Azteca Deportes

México e Inglaterra jugarán los octavos de final este domingo 5 de julio en punto de las 5:30 de la tarde. El partido será transmitido por la señal de Azteca 7 y por el portal web de Azteca Deportes completamente en vivo, con la narración de Christian Martinoli y los comentarios de Luis García y Jorge Campos.