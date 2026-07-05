La maldición de 20 años que arrastra Brasil en Mundiales y que se extenderá hasta 2030
La verdeamarela cayó en los octavos de final contra Noruega, lo que confirma su maldición
Brasil consumó un nuevo fracaso en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ al caer eliminado en la fase de octavos de final ante Noruega por marcador de 2-1. Con ello, la verdeamarela extiende su sequía de títulos, al igual que una maldición que lo persigue desde hace 20 años y que se extenderá hasta 2030.
La maldición que persigue a los brasileños es que, desde su último campeonato, desde Corea-Japón 2002, han caído eliminados por selecciones europeas. La mayoría de estas derrotas son en la ronda de los cuartos de final, aunque solo en casa lograron llegar a disputar el duelo por el tercer lugar ante Países Bajos, que también se despidió de esta justa mundialista al perder contra Marruecos.
Los partidos que ha perdido Brasil en mundiales
Desde 2002, Brasil ha perdido 7 veces consecutivas con selecciones europeas, siendo Países Bajos la que le ha ganado la carrera en 2 ocasiones, una de ellas en su propia casa.
- Copa Mundial de la FIFA™ Alemania 2006: Eliminados en cuartos de final al perder 1-0 frente a Francia
- Copa Mundial de la FIFA™ Sudáfrica 2010: Eliminados en cuartos de final tras caer 2-1 contra los Países Bajos.
- Copa Mundial de la FIFA™ Brasil 2014: Eliminados en semifinales con una histórica derrota por 7-1 ante Alemania.
- Copa Mundial de la FIFA™ Brasil 2014: Perdieron el partido por el tercer lugar contra los Países Bajos
- Copa Mundial de la FIFA™ Rusia 2018: Eliminados en cuartos de final por Bélgica con un marcador de 2-1.
- Copa Mundial de la FIFA™ Qatar 2022: Eliminados en cuartos de final en la tanda de penales frente a Croacia, tras empatar 1-1 en el tiempo reglamentario.
- Copa Mundial de la FIFA 2026™: Eliminados en octavos de final 2-1 ante Noruega.
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México vs. Inglaterra, solo por Azteca Deportes
México e Inglaterra jugarán los octavos de final este domingo 5 de julio en punto de las 5:30 de la tarde. El partido será transmitido por la señal de Azteca 7 y por el portal web de Azteca Deportes completamente en vivo, con la narración de Christian Martinoli y los comentarios de Luis García y Jorge Campos.