La “maldición” que persigue a los argentinos cuando se van de la Liga BBVA MX
La salida de Ángel Correa de la Liga BBVA MX apunta a sumarse a una misteriosa lista
La Liga BBVA MX cuenta con un importante historial de figuras argentinas a lo largo de sus ediciones. La partida de Ángel Correa de Tigres fue una de las grandes noticias para el Apertura 2026. Sin embargo, el atacante parece sufrir una “maldición” que ha perseguido a jugadores y entrenadores argentinos.
Existen múltiples casos de figuras argentinas que salieron del balompié mexicano para sufrir un revés en su carrera. Ahora Ángel Correa parece sufrir este karma futbolero luego de que en su segundo partido saliera lesionado en la derrota de River Plate ante Núñez. Aquí te daremos los ejemplos de la “maldición” más representativos.
La polémica salida de Fernando Gago de Chivas
Uno de los recuerdos más amargos para la afición de Chivas fue la repentina salida de Fernando Gago. El entrenador sumaba apenas su segunda temporada con el Rebaño Sagrado para dejar al equipo en pleno torneo para firmar como nuevo entrenador de Boca Juniors.
El paso de Gago como dirigente xeneize no fue el mejor debido a que salió del equipo en apenas 6 meses. Su registro fue de 17 triunfos, 6 empates y 7 derrotas, aunque la eliminación de la Copa Libertadores y la derrota en el Superclásico ante River Plate fueron motivos suficientes para que la directiva decidiera finalizar su etapa.
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La fuga de Cruz Azul con Pol Fernández e Iván Marcone
Cruz Azul es otro club de la Liga BBVA MX que se vio envuelto en polémicas salidas rumbo al balompié argentino. Las más representativas fueron las de Pol Fernández e Iván Marcone, los cuales terminaron por llegar a Boca Juniors con el propósito de desarrollar sus respectivas carreras.
Sin embargo, para ambos futbolistas el paso por el club xeneize fue malo. En el caso de Iván Marcone se dio una etapa llena de críticas por parte de su propia afición debido a que no contó con el rendimiento esperado. Por su parte, Fernández terminó por contar con un ciclo insuficiente para una de las aficiones más exigentes de Sudamérica.
El día que Leandro Gracián exigió su salida de Rayados
Leandro Gracián llegó como una de las estrellas de los Rayados de Monterrey. Lamentablemente para la afición albiazul, el futbolista argentino forzó su salida para llegar a Boca Juniors en 2007 con 33 partidos disputados. En ese sentido, la directiva de La Pandilla pidió 5 millones de dólares y terminó por aceptar 3 millones para definir su salida.
La llegada de Gracián a Argentina fue tal que se le consideró el “nuevo Riquelme”. Lejos de eso, en su etapa con los xeneizes terminó con un total de 8 goles en 58 partidos, lejos del rendimiento que tuvo en su momento dentro del futbol mexicano.