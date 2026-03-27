La millonaria FORTUNA que Martín Anselmi consiguió tras fracasar en Portugal y Brasil

El entrenador argentino Martín Anselmi acumuló un total de 9,257,360 dólares en indemnizaciones tras sus salidas del Porto y Botafogo entre 2025 y marzo de 2026.

En ambos casos, percibió 4,628,680 dólares, luego de ciclos breves que finalizaron con su destitución en cada institución, sin obtener los resultados deporttivos esperados.

Su paso por el Porto se extendió durante el primer semestre de 2025, donde dirigió 21 partidos con un promedio de 1.71 puntos por encuentro, resultado de 10 victorias, 6 empates y 5 derrotas.

Posteriormente, en Botafogo, estuvo al frente en 18 compromisos, con un rendimiento de 1.28 puntos por partido, registro que derivó en su salida el pasado 22 de marzo de 2026. Quedando eliminado de la de la fase previa de la Copa Libertadores, frente al Barcelona de Guayaquil.

Martín Anselmi acumula más de 9 MILLONES DE DÓLARES en indemnizaciones tras sus dos últimos cargos como DT.



Porto 🇵🇹 - $ 4.628.680



Botafogo 🇧🇷 - $ 4.628.680



💰 $ 9.257.360



ℹ️: @okdobleamarilla pic.twitter.com/CpbhxifWlx — Xavier Segovia (@xaviersegovia32) March 25, 2026

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El posible regreso de Martín Anselmi a la Liga BBVA MX

Tras su etapa en Europa y Brasil, Anselmi, según los reportes más recientes, mantiene negociaciones para convertirse en entrenador de los Rayados de Monterrey. La directiva encabezada por José Antonio Noriega busca cerrar su incorporación, tras seleccionar a Nicolás Sánchez como entreandor interino.

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El posible acuerdo contempla su regreso inmediato al futbol mexicano, mientras se analiza la situación contractual con Botafogo, que podría revisar el pago total de la indemnización tras el despido del tecnico argentino en caso de concretarse su fichaje con el club regiomontano.