OFICIAL: Anuncian el precio de los boletos para el partido entre Los Ángeles FC y Cruz Azul en los Cuartos de Final de la Concacaf Champions Cup

Cruz Azul jugará los Cuartos de Final de la Concacaf Champions Cup 2026 ante Los Ángeles FC, en una serie que luce de alto nivel competitivo y donde el conjunto celeste buscará dar un paso más en la defensa de su corona internacional. La eliminatoria promete intensidad, ya que ambos equipos llegan con argumentos sólidos y plantillas competitivas.

La Máquina accedió a esta instancia luego de imponerse a Rayados de Monterrey en una serie exigente, mostrando carácter en los momentos clave y consolidando su proyecto deportivo. Por su parte, LAFC hizo lo propio al vencer al Alajuelense en los Octavos de Final, confirmando su etiqueta como uno de los clubes más fuertes de la MLS.

De acuerdo con el cronograma de la federación, el partido de ida está programado para disputarse el 7 de abril de 2026 en el BMO Stadium, casa del conjunto angelino. Este primer duelo será fundamental para marcar el rumbo de la serie, especialmente por el peso del gol de viistante.

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¿Cuál es el precio de los boletos para el partido de Cuartos de Final de Concachampions?

Los precios ya están disponibles para el encuentro de ida en Los Ángeles, y reflejan la gran expectativa que ha generado el partido.

El rango va desde los 133.28 dólares hasta los 1,170 dólares, dependiendo de la zona del estadio y la experiencia que busquen los aficionados. Se espera una gran entrada, con presencia tanto de seguidores locales como de la afición cementera en Estados Unidos.

¿Cruz Azul regresará al Estadio Azteca en el Clausura 2026?

De acuerdo con distintos reportes, Cruz Azul contempla regresar al Estadio Azteca para disputar el partido de vuelta ante Los Ángeles FC, en lo que sería un movimiento clave pensando en lo deportivo y en el impacto anímico.

Cabe recordar que La Máquina ha disputado tanto el Clausura 2026 de la Liga BBVA MX como los primeros compromisos eliminatorios de la Concacaf Champions Cup en el Estadio Cuauhtémoc. No obstante, la respuesta de la afición no ha sido la esperada, lo que ha abierto la puerta a un cambio de sede para los partidos de mayor relevancia.

En ese sentido, volver a la capital (aprovechando la renovación del Estadio Banorte) no solo representa un escenario más imponente, sino también la oportunidad de generar un ambiente de mayor presión para el rival. La historia, el peso del inmueble y una posible mejor entrada podrían convertirse en factores determinantes para inclinar la balanza a favor de Cruz Azul en esta serie decisiva.

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