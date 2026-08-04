La playera que Erik Lira mostró en redes sociales mientras se rumorea su salida a Europa

El tema de Erik Lira a Europa sigue siendo un misterio, pues de momento no hay nada concreto, por lo que todavía es jugador de Cruz Azul, que perdió el invicto contra Atlante en la jornada 3 del Apertura 2026. Pero lo que llamó la atención es la playera que mostró, lo que hizo estallar las redes sociales.

Lira subió una historia a Instagram para celebrar sus 6 años como futbolista profesional. Para ello, posteó una fotografía con una playera que muestra los 3 colores que ha defendido: Cruz Azul, Selección Mexicana y Pumas, club que lo vio nacer en 2020, cuando el capitán de la Máquina debutó en Primera División.

Posteó una fotografía con una playera que muestra los 3 colores que ha defendido: Cruz Azul, Selección Mexicana y Pumas.|@eriklira

La historia del mediocampista causó revuelo en las redes sociales, ya que desde hace semanas intenta salir de la Máquina hacia Europa, aunque de momento no hay nada concreto, solo interés del Mónaco de Francia y un club de Medio Oriente.

TE PUEDE INTERESAR:



Lira rechaza propuesta

La intención de Erik es salir hacia el futbol europeo. No obstante, la Máquina ha recibido muy buenas propuestas por el seleccionado mexicano. Uno de los interesados fue Rayados, uno de los clubes de la Liga BBVA MX con mayor capital y que podría pagar cualquier cantidad por el futbolista.

Asimismo, el Al Jazira presentó una oferta formal al conjunto celeste. El club del Medio Oriente ofreció la cantidad de 14 millones de dólares (fijos y variables). No obstante, la prioridad del club y del propio jugador es que se vaya a Europa.

Estallan aficionados contra Lira

La historia de Lira no cayó muy bien en algunos aficionados de Cruz Azul, ya que actualmente es su capitán. Por ello, los celestes estallaron contra él en redes sociales y hubo varios comentarios negativos, como "Ya puso a los chemos a rabiar", "Los chemos piensan que ya olvidó a Pumas" y "Que se vaya lo más pronto posible; qué manera de arruinar tu legado", fueron algunos de los comentarios.