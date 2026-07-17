La premonición de Lionel Messi hace 21 años se cumplirá en la final ante España

La gran final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ entre Argentina y España no solo representa el duelo cumbre entre dos potencias futbolísticas, sino también el cumplimiento de un sueño que Lionel Messi manifestó hace más de dos décadas. En diciembre de 2005, cuando apenas tenía 18 años y comenzaba a dar sus primeros pasos en el Barcelona, el joven rosarino compartió una visión que hoy, 21 años después, cobra un carácter casi profético: jugar la final ante La Roja,

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En aquella entrevista con la agencia EFE, un joven Messi expresaba un anhelo que parecía lejano por aquel entonces: "Sería lindo un Argentina-España en la final del Mundial. Estaría bueno disputar la final con mi país y hacerlo contra el país donde estoy jugando". En ese momento, Messi era apenas una promesa emergente tras consagrarse en el Mundial Sub 20 y ser señalado por Diego Maradona como su heredero en la emblemática camiseta número 10.

Lionel Messi cumple un presagio|BRETT DAVIS/IMAGN IMAGES via Reuters

A lo largo de su carrera, ese cruce específico en una final mundialista se le escapó en múltiples oportunidades. En el Mundial de Alemania 2006, la primera ocasión en la que pudo haberse dado este enfrentamiento, ambos equipos fueron eliminados antes de poder verse las caras: Argentina cayó ante Alemania en cuartos de final, mientras que España fue superada por Francia en octavos.

El destino ha querido que, 21 años después, el capitán argentino tenga la oportunidad de materializar aquella imagen que imaginó durante su adolescencia. El encuentro decisivo se disputará este domingo 19 de julio a las 13:00 (horario del centro de México) en el New York/New Jersey Stadium. Para Messi, este enfrentamiento trasciende el título mundial; es la posibilidad de cerrar un círculo perfecto, enfrentándose al país que fue su hogar y testigo de su formación como leyenda ante el mundo, buscando levantar una nueva Copa del Mundo con la camiseta albiceleste.

