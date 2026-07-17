¿Dibu Martínez se retira? La promesa que realizó y preocupa en Argentina

A pocas horas de la gran final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ frente a España, el clima en Argentina mezcla la euforia por la clasificación con una cuota de incertidumbre sobre el futuro de uno de sus pilares fundamentales. Emiliano "Dibu" Martínez, héroe bajo los tres palos, ha reiterado en más de una oportunidad una promesa que hoy, ante la posibilidad de conquistar el bicampeonato, cobra un peso especial: si la Albiceleste gana el Mundial 2026, se retirará de la Selección.

Dibu es una de las máximas figuras de la Albiceleste|Crédito: @argentina

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La declaración no es nueva, pero su cercanía con la realidad ha encendido las alarmas de los seguidores albicelestes. La primera vez que el marplatense lo mencionó fue en diciembre de 2024, durante una charla distendida con sus compañeros, donde lanzó el desafío: “¿Hay alguna selección que haya ganado dos Copas del Mundo seguidas? Me retiro, te lo prometo”.

Lejos de tratarse de una declaración al pasar, el arquero reafirmó su postura en marzo de 2025 en una entrevista con una periodista de su país: “Me retiro de la Selección, lo mantengo. Si ganamos dos seguidos, ya está. Hay que darle el lugar a otros pibes”. Dibu argumentó que, al igual que ocurrió con Ángel Di María, considera que “está bueno bajarse en la buena también”, priorizando el recambio generacional y la satisfacción de cumplir su palabra.

Los números de Dibu Martínez en la Selección Argentina

Si el destino dicta que Argentina levante el trofeo el próximo domingo en Nueva Jersey, Martínez pondría fin a su ciclo en el combinado nacional con apenas 33 años, dejando números que ya lo ubican como uno de los máximos referentes del arco argentino:



Partidos disputados: 66 encuentros desde su debut en 2021.

66 encuentros desde su debut en 2021. Valla invicta: Logró mantener su arco en cero en 42 oportunidades.

Logró mantener su arco en cero en 42 oportunidades. Efectividad: Recibió apenas 32 goles en todo su proceso bajo la dirección de Lionel Scaloni.

Con un palmarés que ya incluye el Mundial de Qatar 2022, dos Copas América y la Finalíssima, Dibu se prepara para un duelo que podría marcar el cierre de una etapa dorada.

